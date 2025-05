ભારત વિશ્વભરમાં તમાકુનુ ઉત્પાદન અને સેવન કરતો બીજા ક્રમનો દેશ ; ભારતમાં ૨૭% કેન્સર તમાકુ સંબંધીત જેમા મો અને જડબાના કેન્સર અગ્રેસર  : ડો.અદિતિ થાનકી

WHO તારણ મુજબ, ભારતમાં તમાકુથી થતા રોગો અને મૃત્યુ દેશના જી.ડી.પી.માં ૧% નો ઘટાડો કરે છે

રાજકોટ, તા. ૩૧ :૩૧મી મેને વિશ્વભરમાં “તમાકુ નિષેધ દિવસ” એટલે કે “NO TOBACCO DAY” તરીકે ઉજવાય છે જે નિમિતે તમાકુના સેવનથી થતી શારીરીક,માનસીક અને આર્થિક હાનિ વિશે ઘ્યાન કેન્દ્રીત કરવું ખુબ આવશ્યક છે. રાજકોટ કેન્સર સોસાયટી (નાથાલાલ પારેખ કેન્સર હોસ્પિટલ)ના નિષ્ણાંત ઓન્કોલોજીસ્ટ ડો.અદિતિ થાનકી એ તમાકુ નિષેધ દિવસ નિમિતે માહિતી આપતા જણાવેલ હતુ કે,ભારત વિશ્વભરમાં તમાકુનુ ઉત્પાદન અને સેવન કરતો બીજા ક્રમનો દેશ છે.તમાકુનું કોઈપણ પ્રકારનુ સેવન જેમાં બીડી, સીગરેટ, ઈ સીગરેટ,માવા,પાન મસાલા, ગુટખા, ખેની,બજર,હુકકા કે ચલમનો સમાવેશ થાય છે, તે જીવલેણ કેન્સરને નોતરી શકે છે.ભારતમાં ૨૭% કેન્સર તમાકુ સંબંધીત કેન્સર છે.જેમા અગ્રેસર છે મો અને જડબાના તેમજ ફેફસાના કેન્સર, આ ઉપરાંત અન્નનળી,આંતરડા,જઠર,કિડની, પેશાબની થેલી,સ્વાદુપિંડ અને અમુક પ્રકારના લોહીના કેન્સર પણ થઈ શકે છે. વધુમાં તેઓએ જણાવેલ હતુ કે તમાકુના ઘુમાડામા ૭૨ જેટલા કેન્સરજન્ય કે કેમિકલ્સ (carcinogens) ઓળખાયા છે જયારે smokeless tobacco જેમાં પાન મસાલા, ગુટખા, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, તેમાં ૨૭ જેટલા carcinogens હોય છે જે કોષને જનીન સ્તરે હાનિ પહોચાડી અનિયમિત રીતે વિભાજીત થતી કેન્સરની ગાંઠમાં પરિણમે છે.તમાકુનુ સેવન કરતી વ્યકિતમાં ફેફસાના કેન્સરનુ જોખમ પ ગણું વધારે હોય છે.પણ આ સાથે ધુમ્રપાન કરતી વ્યકિતના પરિવાર જનોમાં પણ આ ધુમાડો હાનિ કરે છે.જેને સેકન્ડ હેન્ડ સ્મોકીંગ અથવા પેસિવ સ્મોકિંગ કહેવાય છે. જેથી તેમનામાં કેન્સરનું જોખમ બમણુ થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત દર વર્ષે તમાકુના કારણે વિશ્વભરમાં ૮૦ લાખથી વધુ લોકોના મૃત્યુ થાય છે.તેમાથી ૧૦ લાખથી વધુ લોકો ધુમ્રપાન ના કરતા હોવા છતા પેસિવ ધુમ્રપાનના શિકાર બને છે.યુવાનોમાં ધુમ્રપાનની ટેવ ૧૮ વર્ષથી નાની વયે શરૂ થાય છે.જે દેશના યુવા ધનને બહોળી હાનિ પહોંચાડી શકે છે. WHO (વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન)ના તારણ મુજબ ભારતમાં તમાકુથી થતા રોગો અને મૃત્યુ દેશના જી.ડી.પી.માં ૧% નો ઘટાડો કરે છે. ડો.અદિતિ થાનકીએ “તમાકુ નિષેધ દિવસ (“NO TOBACCO DAY”)” નિમિતે ચાલો…આજના દિવસે આપણે સૌ તમાકુ પ્રતિબંધના સંકલ્પ સાથે અન્યને ખાલી આજનો દિવસે જ નહિ પરંતુ દરરોજ જાગૃત કરવા સંક્લપબદ્ધ કરી, એક સ્વસ્થ-સશક્ત દેશના વિકાસમાં સહભાગી બનવા અનુરોધ કર્યો હતો.. (Come on… today, we all resolved to raise awareness of tobacco ban not just today but every day, and requested everyone to participate in the development of a healthy and strong country.)