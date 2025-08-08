દ્વારકા અને જામનગરમાં થયેલી લૂંટ પ્રકરણમાં છેલ્લા અઢી દાયકાથી નાસતો ફરતો આરોપી ઝડપાયો

એલસીબી પોલીસે ચડ્ડી-બનીયાનધારી ગેંગના સભ્યને દબોચી લીધા
દેવભૂમિ દ્વારકા પંથકના વર્ષ ૧૯૯૯ ના સમય દરમિયાન પૂજારીને બેફામ માર મારી, લૂંટ પ્રકરણમાં સંડોવાયેલા એક પરપ્રાંતિય શખ્સને એલસીબી પોલીસે દબોચી લીધો હતો. આ શખ્સે જે-તે સમયે જામનગરના એક પેટ્રોલપંપમાં પણ લૂંટ ચલાવી હોવાનું ખુલવા પામ્યું છે. આ સમગ્ર પ્રકરણની એલ.સી.બી. સૂત્રો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વિગત મુજબ આજથી આશરે ૨૬ વર્ષ પૂર્વે વર્ષ ૧૯૯૯ માં દ્વારકાના રૂક્ષ્મણી મંદિર ખાતે રાત્રિના સમયે કેટલાક શખ્સોએ લોખંડના પાઈપ, લાકડાના ધોકા વિગેરે જેવા હથિયારો લઈને મંદિર પર પથ્થર મારો કર્યો હતો. અહીં લૂંટારોએ ધાડ પાડીને મંદિરમાં સૂતેલા સાધુને બેફામ માર મારી, અહીં રાખવામાં આવેલું ચાંદીનું મુગટ, છતર, આભૂષણો તથા સોનાના ચેન, ચાંદીના વાસણો, દાન પેટી વિગેરે મળી, કુલ રૂપિયા ૬૩,૮૫૦ ના મુદ્દામાલની લૂંટ ચલાવી હતી. આ પછી આરોપીઓ નાસી છૂટવામાં સફળ થયા હતા અને પોલીસની પહોંચથી દૂર બની ગયા હતા. છેલ્લા ૨૬ વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપી એવા કુખ્યાત ચડ્ડીબનીયાનધારી ગેંગના સભ્યો હોય આ ગેંગનો એક સભ્ય એવો મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના જાંબુવા જિલ્લાના રણાપુર ગામનો ખીમા મળીયા ડોડીયા નામનો શખ્સ પણ સંડોવાયેલો હોય, અને આ શખ્સ પોતાના વતનમાં ન હોય તે અલગ અલગ જગ્યાએ રહેતો હોવાથી પોલીસને થાપ આપી નાસતો ફરતો હતો. આશરે અઢી દાયકા પૂર્વેના આ પ્રકરણ સંદર્ભે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ વડા નિતેશ પાંડેયની સૂચના મુજબ એલસીબીના પીઆઈ. કે.કે. ગોહિલની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ કાર્યવાહીમાં એલસીબીના એ.એસ.આઈ. મસરીભાઈ ભારવાડીયા, જેસલસિંહ જાડેજા અને લાખાભાઈ પિંડારિયાને ઉપરોક્ત શખ્સ ખીમા ડોડીયા ભીલ (ઉ.વ. ૫૫) દ્વારકામાં આવ્યો હોવાની મળેલી બાતમી પરથી આ શખ્સને દ્વારકાના બસ સ્ટેશન પાસેથી ઝડપી લઇ અને આગળની તપાસ અર્થે તેનો કબજાે દ્વારકા પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે. કુખ્યાત એવી ચડ્ડીબનિયનધારી ગેંગનો સભ્ય એવા આ શખ્સો તેના સાગરીતો સાથે મળી વર્ષ ૧૯૯૯માં જામનગરમાં લાલપુર બાયપાસ પાસે પેટ્રોલ પંપ પર પથ્થરમારો કરી, અને અહીં પણ રોકડ રકમની લૂંટ ચલાવી હોવાનો ગુનો જામનગર પોલીસમાં નોંધાયો હતો. તેમાં પણ છેલ્લા ૨૬ વર્ષથી તે નાસતો ફરતો હોવાનું જાહેર થયું છે.