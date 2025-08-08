રાણાવડવાળાની પઠાકડા સીમની બંધ સીમશાળાના બાથરૂમમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો કિ. ૬.૮૨ લાખનો ઝડપી પાડતી એલસીબી

વિદેશી અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલના પૂઠાના બોક્ષ ૮૦ તેમજ નાની બોટલો ૩૮૪૦ કી.રૂા.૬,૮૨,૮૦૦નો મુદ્દામાલ કબજે : પોલીસને જાેઈ આરોપી અંધારામાં નાચી ગયો
પોરબંદર જિલ્લામાં એલ.સી.બી.ની ટીમે એક સફળ રેઈડ કરી છે. રાણાવાવ તાલુકાના રાણા વડવાળા ગામે પાઠકડા સીમમાં આવેલ બંધ સીમશાળામાં એલ.સી.બી.ની ટીમે સીમશાળાની પાછળના ભાગે બાથરૂમમાંથી અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલના બોક્ષ નંગ.૮૦, નાની બોટલો નંગ ૩૮૪૦ કિ.રૂા.૬, ૮૨, ૮૦૦નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. જ્યારે દરોડા સમયે હાજર બુટલેગર અંધારાનો લાભ લઈ દીવાલ કૂદી નાચી જનાર શખ્સ વિરુદ્ધ રાણાવાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હો દાખલ કરી પ્રસંશનીય કામગીરી કેરલ છે. જૂનાગઢ રેંજના પોલીસ મહા નિરીક્ષક નિલેશ જાજડિયા તથા પોરબંદર પોલીસ અધિક્ષક ભગીરથસિંહ જાડેજાનાઓ દ્વારા વખતો વખત પોરબંદર જિલ્લામાં ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની પ્રવૃતિને નેસ્ત્ત નાબૂદ કરવા આપેલ સૂચનાઓ તથા માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ. જે સૂચના અનુસંધાને પોરબંદર એલ.સી.બી.ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.કે.કાંબરીયા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફના માણસો રાણાવાવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નાઈટમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા એ દરમિયાન એ. એસ.આઈ. ગોવિંદભાઇ મકવાણા તથા હેડ કોસ્ટેબલ સલીમભાઈ પઠાણને હકીકત મળેલ કે રાણાવાવ તાલુકાના રાણા વડવાળા ગામની પઠાકડા સીમમાં આવેલ બંધ પડતર સીમશાળામાં પાછળના ભાગે આવેલ બાથરૂમમાં રાણા વડવાળા ગામ તુંમડતોલનેશમાં રહેતા રામા મુરૂભાઇ ચાવડા ગેરકાયદેસર ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની બોટલોના જથ્થાની હેરાફેરી કરવાનો છે. તેવી હકીકત મળતા તુરંતજ હકીકત વાળી જગ્યાએ જઈને રેઈડ કરતા મજકુર રામા મુરૂભાઇ ચાવડા હાજર હોય જે પોલીસ સ્ટાફને જાેઈને સીમશાળાની દીવાલ કૂદીને બાવળની કાટમાં અંધારામાં નાચી ગયેલ અને મજકુરએ સીમશાળામાં પાછળ આવેલ બાથરૂમમાં છુપાવેલ ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂના અલગ અલગ બ્રાન્ડના કંપની શીલ પેક કાચના તથા પ્લાસ્ટિકના ચપટા (નાની બોટલો) ભરેલ પુઠ્ઠા ના બોક્ષ-૮૦ ચપટા (નાની બોટલા) નંગ ૩૮૪૯ કિ. રૂા. ૬,૮૨,૮૦૦ નો મુદ્દામાલ મળી આવતા નાચી જનાર આરોપી રામા મુરૂભાઇ ચાવડા વિરૂધ્ધ રાણાવાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહીબિશનનો ગુન્હો રજીસ્ટર કરાવી પ્રસંશનીય કામગીરી કરેલ છે. નાસી જનાર આરોપી રામા મુરૂભાઇ ચાવડા વિરૂધ્ધ રાણાવાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહીબિશનના વર્ષ ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧ એક એક ગુન્હો નોંધાયેલ છે. જયારે વર્ષ ૨૦૨૧ માં તેમની સામે પાસાની પણ કાર્યવાહી થયેલ છે. બાદમાં નવેમ્બર ૨૦૨૨માં એક પ્રોહી.નો કેસ નોંધાયેલ હોવાનું બહાર આવેલ છે.