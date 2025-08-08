ઓખા નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા સમુદ્રમાં તરતાં ફલોટીગ રેસ્ટોરન્ટમાં યોજાઈ

ઓખા નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા સુદર્શન બ્રીજ અને બેટ ઓખાનાં સમુદ્રમાં ટુંકા ગાળામાં શરૂ થયેલ ફલોટીગ રેસ્ટોરન્ટમાં યોજાઈ હતી. આ મિટિંગમાં ઓખા ન.પા. ચીફ ઓફિસર અશ્વિન ગઢવી, પ્રમુખ રાજુ કોટક, ઉપપ્રમુખ હાડાભા માણેક તથા નગરપાલિકાનાં તમામ સદસ્યો હાજર રહ્યા હતા. ઓખા નગરપાલિકાનાં વિવિધ વિકાસનાં મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી બહુમતીથી ઠરાવો પસાર કરાયા હતા. એક નવા આકર્ષિત સ્થળે એટલે કે દરિયા વચ્ચે આ મીટીંગનું આયોજન થતાં ઉપસ્થિત તમામ લોકો દરિયાનો અને સુદર્શન બ્રિજનો નજારો જાેઈ મંત્રમુગ્ધ થયા હતા અને સાથે ફલોટિંગ રેસ્ટોરન્ટનો આનંદ લીધો હતો.