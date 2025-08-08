૮ ઓગસ્ટ ૧૯૪૨ : ભારત છોડો આંદોલન

Saurashtra Bhoomi News
ભારત છોડો આંદોલનને ભારત ઓગસ્ટ ચળવળ અથવા ભારત છોડો આંદોલન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના બોમ્બે સત્રમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તેની શરૂઆત ૮ ઓગસ્ટ ૧૯૪૨ના રોજ મહાત્મા ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનનો અંત લાવવાની માગણી માટે આ ચળવળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. મંત્ર છે કરો યા મરો. અમે કાં તો ભારતને આઝાદ કરીશું અથવા પ્રયાસમાં મરીશું; આપણે ગુલામીની શાશ્વતતા જાેવા માટે જીવીશું નહીં.” “દરેક ભારતીય પોતાની જાતને એક સ્વતંત્ર માણસ ગણવા દો.” “અમારી લડાઈ સત્તા માટે નથી, પરંતુ ભારતની સ્વતંત્રતા માટેની અહિંસક લડાઈ છે. ભારત છોડો આંદોલન એ ભારતની સામૂહિક એકતા વતી એક નિર્ણાયક પગલું હતું. બ્રિટિશ સરકારના દમનકારી ચુકાદાથી દેશની પ્રજા કંટાળી ગઈ હતી. મહાત્મા ગાંધીએ સમગ્ર દેશમાં લોકોનું યોગદાન વધારવા માટે રાજકીય રેલીઓ, હડતાલ અને ભૂખ હડતાલનું આયોજન કર્યું હતું. તેઓ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના નેતા હતા, અને ભારત છોડો અભિયાન એ “સત્યાગ્રહ” (સત્યપૂર્ણ વિનંતી) પર આધારિત રાષ્ટ્રીય વિરોધ ચળવળ હતી જેણે ભારતમાં બ્રિટિશ સંસ્થાનવાદી શાસનનો અંત લાવવા અને અહિંસક પ્રતિકાર દ્વારા ભારતીય સાર્વભૌમત્વની સ્થાપના માટે હાકલ કરી હતી અને કાયદાનું શાંતિપૂર્ણ ઉલ્લંઘન. દાદાભાઈ નરોજી એક ઉત્કૃષ્ટ બૌદ્ધિક અને નિ:સ્વાર્થ દેશભક્ત હતા જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન રાષ્ટ્રની સેવામાં સમર્પિત કર્યું હતું. તેઓ “ભારતના ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ મેન” અને “ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના પિતા” તરીકે લોકો દ્વારા સાવર્ત્રિક રીતે પ્રેમ અને પૂજતા હતા.

