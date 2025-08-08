સોમનાથ કોરીડોર માટે મંદિર આસપાસની ૨૫ હજાર ચો.મી. જમીન-મિલ્કતોનું અધિગ્રહણ થશે

કોરીડોર અંગે સરકાર, ટ્રસ્ટ કે વહીવટી તંત્ર પારદર્શક વિગતો છુપાવી રહ્યુ હોવાથી લોકોમાં તીવ્ર રોષ : લોકોની એક જ વાત પ્રાણ લઈ લ્યો પરંતુ જમીન નહીં આપીએ
સોમનાથ કોરીડોર સામે દિવસને દિવસે પ્રાચીન નગરી પ્રભાસપાટણના નગરજનોમાં રોષ તીવ્ર બની રહ્યો છે. જેનું પાછળનું એક કારણ તો સરકાર, સોમનાથ ટ્રસ્ટ કે સ્થાનીક તંત્ર દ્વારા કોરીડોરને લઈને કોઈપણ જાતની સાચી હક્કીતો લોકોને જણાવી રહ્યુ નથી. તો બીજી બાજુ સ્થાનીક તંત્ર દ્વારા કોરીડોરને લગતી કામગીરી અવિરત ચાલી રહી છે. જેના લીધે સમગ્ર શહેરમાં કોરીડોરને લઈ અસમંજસની પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી હોવાથી લોકો ચિંતાતુર બન્યા છે. તેમ છતાં હજુ સુધી સતા પક્ષ કે વિપક્ષને એક પણ નેતા આ મામલે લોકોની વેદના સમજવા કે જાણવા ફરકયા ન હોવાથી લોકોમાં રોષ છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી સોમનાથ મંદિર કોરિડોરની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે પરંતુ કોરિડોર અંગે આજદીન સુધી કોઈ પારદર્શક વિગતો સરકાર, સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ કે વહીવટી તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી નથી. કોરિડોરને લઈ પ્રાથમિક પ્લાન આયોજન સહિતની તમામ બાબતો લોકોથી યેનકેન પ્રકારે છુપાવવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા આઠેક મહિનાથી કોરિડોરની ગતિવિધિ તેજ બની હોય તેમ સ્થાનીક કક્ષાએ મંદિર ટ્રસ્ટ અને વહીવટી તંત્ર વચ્ચે મેરેથોન બેઠકો યોજાઈ રહી છે. કોરિડોર માટે જરૂરી જમીન સંપાદનની કામગીરીને અગ્રતા આપી પ્રભાસ પાટણના લોકો સાથે જીલ્લા કલેકટર, નાયબ કલેકટર, એસ.પી. સહિત શીર્ષ અધિકારીઓ વારંવાર બેઠકો યોજી ૩૮૪ જેટલા મિલ્કત ધારકોની મિલ્કતો સંપાદન કરવાની મૌખિક વાતો કરી રહ્યા છે. આ મામલે નાયબ કલેકટર વિનોદ જાેશીએ જણાવેલ કે, સોમનાથ કોરિડોરનું કામ સરકારની સુચનાથી હાથ ધરવામાં આવ્યુ છે. કોરીડોર બનાવવા માટે સોમનાથ મંદિર આસપાસની ૨૫ હજાર ચો.મી. વિસ્તારની ૩૮૪ આસમીઓની મિલ્કતોનું અધિગ્રહણ કરવાનું આયોજન છે. આ મિલ્કતોનું સંપાદન નહીં વેચાણથી રાખવાનું આયોજન છે. જેથી અત્યાર સુધી કોઈ મિલ્કત ધારકને નોટીસ આપી નથી. સરકાર દ્વારા મિલ્કતોનું અધિગ્રહણ કરવાની કિંમત નક્કી કરવા બેઠકો થઈ રહી છે. તેમાં જે કિંમત નક્કી થશે તેની મિલકત ધારકોને જાણ કરવામાં આવશે. કોરીડોરને લઈ લોકોની વેદનારૂપી રજુઆત સરકાર સમક્ષ મુકી રહ્યા છે. આ તમામ કાર્યવાહી સરકારની સુચના અનુસાર થઈ રહી છે.
મારો પ્રાણ લઈ લો પણ હું જમીન નહીં આપું : પૂજારી
કોરીડોરને લઈ જૂના સોમનાથ મંદિરની બાજુની શેરીમાં રહેતા અને પોતાનું મંદિર ધરાવતા પૂજારી નીલકંઠ જાનીએ જણાવેલ કે, મંદિર અને મકાન એ જમીન નથી મારો જીવ છે. મારે માત્ર એટલું જ પૂછવું છે કે આ બધું શા માટે ? એક જાતની કમાણી કરવા ? અમારૂ પોતાનું મકાન હોય, અમારી પોતાની જમીન હોય એ અમારે આપી દેવાનું કમાણી માટે ? સેવા ભાવ માટે આ કોરિડોર તો નથી થવાનો. કાલ સવારે કોરિડોર બનાવીને રમ ૧૦૦ ટિકિટ કરી દેશે એ કમાણી માટે જ છે. અમારો પરિવાર પેઢીઓથી આ જમીન પર રહેતો હોવા છતાં ખાલી કરી નાખો તેવું કહેવું યોગ્ય નથી. આ લોકશાહી નહીં રાજાશાહી કહેવાય. લોકશાહી કોને કહેવાય કે પ્રજાનું હિત ઈચ્છે, પ્રજા સુખી થાય એને. આ તાનાશાહી છે, રાજાશાહી છે.આવું ન ચાલે. હજુ નોટિસ આપી નથી. મૌખિક જ કહેવા આવે છે કે તમારે ફોર્મ ભરવાનું છે. અમે કહીએ કે અમારે નથી ભરવું તો કહે છે કે ભરવું પડશે. મેં સાહેબને કીધું કે હું વિચારૂ છું, મારી ફોર્મ ભરવાની ઈચ્છા નથી. બેવાર અધિકારીઓ ઘરે આવ્યા અને એકવાર પોલીસ સ્ટેશનથી ફોન આવ્યો હતો. કોરિડોરમાં મારી જમીન તો શું એક ઈંચ જમીન પણ દેવી નથી. મારી માંગણી છે કે મારો પ્રાણ લઈ મને મારી નાખે બસ. મારે જમીન નથી દેવી. મને મારી નાખે એ મને મંજૂર છે, પણ જમીન નથી દેવી.