સોમનાથના ધારાસભ્ય સોમનાથ કોરીડોર મામલે સોમનાથ પહોંચ્યા

પ્રજાનો રોષ, પ્રશ્ન, ચિંતા, લાગણી અને માંગણી અંગેની વિગતો જાણી
સોમનાથ મંદિર કોરીડોર મામલો અસરગ્રસ્તો માટે ચિંતા અને રોષ વધી રહ્યો છે ત્યારે સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા સોમનાથ પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર હક્કિતની જાણકારી મેળવી હતી. જે પ્રસંગે અસરગ્રસ્તો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રભાસ-પાટણ ખાતે અસરગ્રસ્ત મિલ્કતધારકો સાથેની બેઠક બાદ સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ તે સ્થળે જણાવ્યું કે, થોડા દિવસોથી સોમનાથ મંદિર પાસે રહેતા હોટલ અને મિલ્કત ધારકોને કહેવાયું છે કે સોમનાથનો કોરીડોર મંજુર થયેલ છે જેમાં ફેસ-૧ અને ર સહિત વાતચીત માટે મોકલાયેલ છે. આ અંગે પ્રજાજનો તરફથી આવેદનપત્ર પણ અપાયેલ છે. આજે મેં અસરગ્રસ્ત ૩૮૪ લોકોની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી અને તેનો શું પ્રશ્ન છે તે સત્તાવાળાઓ સમક્ષ પહોંચાડીશ અને તંત્ર સાથે બેસાડી નિરાકરણ કરાય તેવો પ્રયત્ન કરીશ. હું હંમેશા માનવતા દ્રષ્ટીએ પ્રજાના પ્રશ્નો માટે આવ્યો છું અને મારી ફરજ પણ છે. તમારો પ્રશ્ન કેમ અને કોઈપણ પતાવે તેમાં મારો અભિગમ એ જ રહેશે કે પ્રશ્નનું નિરાકરણ થાય પછી કોઈપણ પતાવે. મને પ્રભાસ-પાટણથી અરજદારો ચોરવાડ મળવા આવતા હતા તેઓને મેં કીધુ કે હું તમારા પ્રશ્નો સાંભળવા સોમનાથ આવીશ. તેઓએ કુંભારવાડા વિસ્તારની મુલાકાત પણ લીધી હતી.