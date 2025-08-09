માંગરોળ-કવાંટ રૂટ માટે બે નવી બસો એસટી ડેપોને ફાળવાઈ : ધારાસભ્યના હસ્તે લીલી ઝંડી આપી બસોને પ્રસ્થાન કરાવી

માંગરોળ ધારાસભ્ય ભગવાનજી કરગટીયાના પ્રયાસ તેમજ લોકોની માંગણીને ધ્યાને લઈ રાજ્ય સરકારમાં રજુઆત કરી માંગરોળથી વડોદરા, છોટાઉદેપુર, કવાંટ રૂટ માટે બે નવી બસો ફાળવવામાં આવી ત્યારે માંગરોળ વિસ્તારના લોકોને એક મહત્ત્વના નવા રૂટની સુવિધા મળી છે. રાજ્ય સરકારે માંગરોળ એસટી ડેપોથી માંગરોળથી વડોદરા, છોટાઉદેપુર, કવાંટ મહત્વના રૂટની બે નવી બસો ફાળવતા માંગરોળ ધારાસભ્ય ભગવાનજીભાઈ કરગઠીયાએ લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય સાથે નગરપાલિકા પ્રમુખ ક્રિષ્નાબેન થાપણિયા, શહેર પ્રમુખ લીનેશભાઈ સોમૈયા, ડેપો મેનેજર મુકેશભાઈ સોલંકી તેમજ નગરપાલિકા સદસ્યો અને અગ્રણીઓએ બસનું નિરીક્ષણ કર્યું અને બસની અંદરની આરામદાયક સીટોની ચકાસણી કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે પંચમહલ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર સહિતના જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં મજુરવર્ગના લોકો રોજગારી માટે જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવતા હોય છે ત્યારે તેમને પોતાના વતન આવવા જવા માટે આ બે નવી બસ ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. ડેપો મેનેજરે જણાવ્યું કે આ બસ માંગરોળથી ૧:૪૫ કલાકે ઉપડશે અને વડોદરાથી કવાંટ સવારે ૫ વાગે પહોંચશે. જ્યારે રીટનમાં કવાંટથી બપોરે ૩:૩૦ કલાકે ઉપડી બીજે દિવસે સવારે ૬:૩૦ કલાકે માંગરોળ પહોંચશે.