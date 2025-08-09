જીલ્લા ભારતીય કિશાન સંઘની મેંદરડા માર્કેટીંગ યાર્ડ ખાતે બેઠક યોજાઈ

ભારતીય કિસાન સંઘ જૂનાગઢની બેઠક તા.૬-૮-૨૦૨૫ને મંગળવારના રોજ મળેલ હતી. જેમાં જીલ્લા પ્રમુખ રાજુભાઇ બુહા, જીલ્લા મંત્રી વિનુભાઈ બારીયા, જીલ્લા કોષાધ્યક્ષ જમનભાઇ ટાંક તથા પૂર્વ જીલ્લા કારોબારી સભ્યો તથા ૬ તાલુકાના પ્રમુખ મંત્રી તથા ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠક એજન્ડા મુજબ ચાલી જેમાં જિલ્લાના ખેડૂતોનાં નીચે મુજબના મુદ્દા ઉપર વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જેમાં ૧. હાલમાં સરકાર દ્વારા રાસાયણિક ખાતરોમાં ભાવ વધારો કરાયો છે તે ખેડૂતો માટે બોજારૂપ બની રહેશે માટે તેને પરત ખેંચી લેવો. ૨. હાલમાં અપુરતો વરસાદ હોય ખેડૂતોએ પાકમાં પિયત શરૂ કરેલ હોય જેથી ખેતીવાડી ફિડરોમાં મળતો થ્રી ફેઇઝ પાવરમાં વારંવાર ટ્રીપિંગ આવે છે જેનાં કારણે ખેડૂતોને હાલાકી ભોગવવી પડે છે જે માટે યોગ્ય પગલા લેવા. ૩. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦નો બાકી રહેલો અને જે ખેડૂતોનો સમાવેશ થયેલ નથી તેનો સમાવેશ કરીને વિમો તાત્કાલિક ચુકવવો. ૪. રાસાયણિક ખાતરો સાથે સરકારનો પરીપત્ર હોવાં છતાં પણ અન્ય પ્રોડક્ટ ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે જે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી બંધ થવી જોઈએ. ૫. ખેડૂતોનાં ખેતરે જવા માટેના રસ્તા પાકા બનાવવા જેથી ખેડૂતો આધુનિક મશીનરી ખેતર સુધી પહોંચાડી શકે. ૬. જંગલી જાનવર થતાં પાક નુકશાનનું વળતર ચુકવવું. ૭. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બજેટમાં ખેડૂતોને ૦ % વ્યાજે રૂા.૫ લાખ સુધીનું ધીરાણ આવવાની જાહેરાત કરેલ જેનો અમલ આજ દિન સુધી થયેલ નથી જે તાત્કાલિક અસરથી કરવો. ૮. દેશના એક માત્ર રાજ્ય ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વિમા યોજના લાગુ નથી જે ફરી શરૂ કરવી અને ૯. ઈકોઝોન નાબૂદ કરવો તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.