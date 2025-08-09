જૂનાગઢ-બાંટવા બસ કંડકટર દ્વારા પેસેન્જર પાસ ના ચલાવી ખૂલે આમ દાદાગીરી કરી મહિલાને ટિકિટ લેવડાવી ઉધ્ધત વર્તન કર્યું

માણાવદર એસટી બસ સ્ટેન્ડમાંથી માણાવદરથી જૂનાગઢનો મુસાફરી પાસ હતો તે મહિલા મુસાફર જૂનાગઢમાંથી તા.૭-૮-૨૫ના આશરે ૧૩:૧૫ વાગ્યાની જૂનાગઢથી માણાવદર આવવા મહિલા મુસાફરી કરવા ચડ્યા તે બસના કંડક્ટર દ્વારા ટિકિટનું કહેતા મહિલા મુસાફરે મુસાફરી પાસ હોવાનું કહી પાસ બતાવેલ તો મહિલા સાથે ઉધ્ધત વર્તન કરી દલીલ કરવા માંડેલ અને ઉધ્ધત વર્તન કરી ટિકિટ લેવી જ પડે આવા પાસ ના ચાલે તેમ કહી મહિલાને ટિકિટ ના લેવી હોય તો નીચે ઉતારી દેવાની ચીમકી આપી આવું વર્તન કરતા મહિલા હેબતાઈ ગઈ હતી અને આખી બસમાં બેઇજ્જતી કરાઈ હતી. આવું અન્ય મુસાફરો સાથે વર્તન પણ થયેલ હતું. દરમ્યાન આ મહિલા મુસાફરે ચાલુ બસમાંથી અધવચ્ચે ઉતરી જાવ તેમ કહેલ આથી ના છૂટકે ટિકિટ લેવાની ફરજ પડી હતી. આ બનાવની જાણ એસટી બસ સ્ટેન્ડ માણાવદર કરેલ તો કહેવામાં આવ્યું આવા હોય ત્યાં ટિકિટ લઈ લેવાય. બાંટવા ડેપોમાં જાણ કરતા જણાવેલ કે મુસાફરી પાસ હોય તો ટિકિટ લેવાની ના હોય. આ કંડક્ટર ગોંડલ ડેપોનો હોય ત્યાં જાણ કરતા લેખિતમાં આપો તેમ કહ્યું હતું. આમ મહિલા મુસાફરો પાસ હોવા છતાં ધોળે દિવસે પણ જાણી જાેઈ હેરાન કરવામાં આવે છે તો આમાં મુસાફરી પાસના અગાઉ રૂપિયા આપી કઢાવવાનો અર્થ શું ? તાકીદે યોગ્ય કરવા લોક માંગ ઉઠવા પામી છે.