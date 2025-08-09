રાજકોટ વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સ ૧૯ વર્ષના સફળ આરોગ્યસેવાના યશસ્વી ‘દર્દી-પ્રથમ’ પ્રત્યેની સંભાળમાં સર્વોત્તમ સંવેદના અને મહત્તમ માનવતાની નિરંતર યાદ અપાવે છે” : મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઝહાબીયા ખોરાકીવાલા

“ઓગણીસ વર્ષ પહેલાં, અમે રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં આરોગ્યસેવાને નવી દિશા આપવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું, ત્યારે ઉદ્દેશ માત્ર ઉચ્ચતમ સારવાર ન હતો પરંતુ સર્વોત્તમ સંવેદના અને મહત્તમ માનવતા સાથે આરોગ્યસેવા પહોંચાડવી એ પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ હતું. આજે, તે લક્ષ્ય આપણે પાર કરતા દરેક સીમાચિહ્ન સાથે વિકસિત થઈ રહ્યા છે. આજે જ્યારે અમે નવા માઈલસ્ટોન સુધી પહોંચ્યા છીએ ત્યારે આ વર્ષગાંઠએ હવે વધુ આગળ વધવાનો સમય છે, આપણે હોસ્પિટલને વર્તમાન સમયમાં વધુ સેવા પુરી પાડવા માટે નવીનતમ અત્યાધુનિક ટેક્નોલોજી-સંસાધનો સાથે આપણે હોસ્પિટલને વર્તમાન સમયમાં ૧૯ વર્ષના સફળ આરોગ્યસેવાના યશસ્વી ‘દર્દી-પ્રથમ’ પ્રત્યેની સંભાળમાં સર્વોત્તમ સંવેદના અને મહત્તમ માનવતાની નિરંતર યાદ અપાવતી રહે તેવી વિશ્વસનીય જનઆરોગ્ય સુવિધા પ્રદાન કરવા યોગદાન આપીએ, તેવું વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સ, રાજકોટના ૧૯ સફળ વર્ષો પૂરા કર્યાની ઉજવણી નિમિતે વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરઝહાબીયા ખોરાકીવાલાએ જણાવ્યું હતું. છેલ્લા ૧૯ વર્ષોમાં વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સ, રાજકોટે કરૂણા અને કુશળતા સાથે અદ્યતન તબીબી સંભાળ પૂરી પાડી છે અને હજારો દર્દીઓના જીવનમાં નવી આશાનો સંચાર કર્યો છે. હોસ્પિટલના તમામ વિભાગોના સીમાચિહ્નો તેના દ્વારા નિર્માણ કરાયેલા વિશ્વાસ અને વિશ્વસનીયતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ૨,૦૭,૦૦૦+ ઇમરજન્સી કેસની સફળતાપૂર્વક સારવાર, ૧,૫૧,૦૦૦+ ઓપીડી દર્દીઓની સારવાર, ૫૮,૦૦૦+ કાડિર્યાક ઇન્ટર્વેન્શન્સ, ૪૭,૦૦૦+ કેન્સરના કેસમાં સારવાર, ૪૫,૦૦૦+ ગેસ્ટ્રો અને જનરલ સર્જરીઓ, ૪૪,૦૦૦+ ક્રિટિકલ કેર અને ચેપજન્ય રોગોની સારવાર, ૧૯,૦૦૦+ ફિઝિયોથેરાપીની સારવાર, ૧૭,૦૦૦+ યુરોલોજી અને નેફ્રોલોજી ટ્રીટમેન્ટ્સ, ૧૬,૫૦૦+ ન્યુરો સંબંધી ઇન્ટર્વેન્શન્સ, ૭,૬૦૦+ હાડકાં અને સાંધાની સર્જરીઓ, ૪,૧૦૦+ ઇન્ટર્વેન્શનલ રેડિયોલોજી પ્રક્રિયાઓ, ૩,૬૦૦+ મધર એન્ડ ચાઈલ્ડ કેર ની સફળ સારવાર. આ પ્રસંગે ડો. દુષ્યંત પટેલ, સેન્ટર હેડ, વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સ, રાજકોટ એ જણાવ્યું હતું કે, “આ માત્ર આંકડા નથી, પરંતુ દરેક પાછળ એક દર્દીની વ્યથા, સારવાર અને સુધારાની વાત છે. અમે રાજકોટમાં ૧૯ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે તે માત્ર સમયગાળો નથી અને આ ફક્ત તબીબી શ્રેષ્ઠતાની ઉજવણી જ નહીં પરંતુ તે વિશ્વાસ, સંભાળ અને સમાજ સાથેના અમારા ઊંડા જોડાણની પણ ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ.” વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સ, રાજકોટ જ્યારે પોતાની ૧૯ વર્ષની વિશ્વસનીય સેવાની ઉજવણી કરે છે, ત્યારે હોસ્પિટલના આરંભથી આજ સુધી નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા આપતા કેટલાક વરિષ્ઠ તબીબો અમારી સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે. જેમાં ડો. પ્રફુલ કમાણી, સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ – ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજીસ્ટ, હેપેટોલોજિસ્ટ અને ગેસ્ટ્રો-ઇન્ટેસ્ટિનલ એન્ડોસ્કોપિસ્ટ, ડો. તૃપ્તિ વૈષ્ણાણી – કન્સલ્ટન્ટ, પીડિયાટ્રિશિયન અને નિયોનેટોલોજિસ્ટ, ડો. કાંત જોગાણી – સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ બ્રેઇન એન્ડ સ્પાઇન સર્જન, ડો. રાજેશ ગણાત્રા, સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ – યુરોલોજિસ્ટ, ડો. જિગ્ના ગણાત્રા, સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ – પ્રસૂતિ, સ્ત્રીરોગ અને સોનોલોજી નિષ્ણાત, ડો. ધર્મેશ સોલંકી સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ઇન્ટરવેન્શનલ કાડિર્યોલોજી, ડો. જયદીપ દેસાઈ સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ઇન્ટરવેન્શનલ કાડિર્યોલોજી, ડો. વિકાસ જૈન કન્સલ્ટન્ટ ઇન્ટરવેન્શનલ ન્યુરો રેડિયોલોજિસ્ટ અને પેરિફેરલ વેસ્ક્યુલર ઇન્ટરવેન્શનિસ્ટ આ તમામ તબીબો માત્ર હોસ્પિટલના તબીબી સિદ્ધિઓનો ભાગ નથી, પરંતુ તેઓ હોસ્પિટલના કરુણા, નિષ્ઠા અને ‘દર્દીપ્રથમ’ અભિગમનું જીવંત પ્રતિબિંબ છે. વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સ, રાજકોટ નિરંતર માનવકેન્દ્રિત અભિગમ સાથે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને વિશ્વસ્તરની આરોગ્યસેવા આપવાનું ધ્યેય રાખે છે. અત્રે નોંધનીય છે કે, વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સ એ ગુજરાતની વિશ્વસનીય આરોગ્યસેવા સંસ્થાઓમાંની એક છે. પ્રશિક્ષિત ડોક્ટર્સ, આધુનિક ટેકનોલોજી અને દર્દીકેન્દ્રિત સેવાનો સમન્વય મુખ્ય ધ્યેય છે.