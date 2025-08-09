સોમનાથ કોરીડોરમાં સંપાદિત થનાર મિલકતધારકોને તંત્રએ જંત્રીના ચાર ગણા અને બાંધકામના બે ગણા વળતરની ઓફર કરી

રેવન્યુ વિભાગની ટીમો ઘરે ઘરે જઈ મિલ્કત ધારકોને સમજાવટમાં લાગી : સોમનાથના કોંગી ધારાસભ્યએ લોકોને રૂબરૂ મળી માંગણીઓ જાણી
સોમનાથ કોરિડોર માટે મંદિર આસપાસની ૨૫ હજાર ચોરસ મીટર જમીન સરકાર દ્વારા હસ્તાંતરણ કરવા તૈયારી કરી છે. આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી સાત ફેઇઝમાં હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં ૩૮૪ લોકોની મિલ્કતોનું હસતાંતરણ કરવા માટે કઈ રીતે અને કેટલું વળતર આપવું તે અંગે સરકારમાં મનોમંથન ચાલી રહ્યુ છે. દરમ્યાન સ્થાનીક તંત્રએ મિલ્કતધારકોને સને.૨૦૧૧ ની જંત્રીના ચાર ગણા અને બાંધકામના બે ગણા વળતરની ઓફર કરી છે. આ ઓફર મુદ્દે મિલ્કતધારકો પણ બેઠક કરી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળેલ છે. આ અંગે પ્રાંત અધિકારી વિનોદ જોશીએ જણાવેલ કે, કોરીડોરમાં અધિગ્રહણ થનારી મિલ્કતો માટે સને.૨૦૧૧ ની જંત્રી ભાવના ચાર ગણા અને બાંધકામના બે ગણા વળતરની ઓફર છે અને આટલું જ નહીં સરકાર વધારાના ૧૫ થી ૨૦ ટકા વળતર આપે તે માટે દરખાસ્ત કરવા વિચારણા ચાલી રહી છે. હાલ વહીવટી તંત્રની ટીમો મિલકતધારકોને આ ઓફર અંગે મિલ્કત ધારકોને રૂબરૂ મળીને સમજાવી રહી છે. તંત્ર તરફથી મળેલ ઓફર અંગે મોડી સાંજે સોમનાથ બ્રહ્મપુરીમાં તમામ ૩૮૪ મિલ્કત ધારકોની એક બેઠક મળવાની છે. જેમાં ઓફર ઉપર અને આગળની રણનીતી ઘડવા માટે ચર્ચા વિચારણા થનાર હોવાનું જાણવા મળેલ છે.
લોકોની માંગણી સરકાર સુધી પહોંચાડીશ : ધારાસભ્ય
છેલ્લા થોડા દિવસોથી સોમનાથ કોરીડોરને લઈ તંત્ર દ્વારા મિલ્કતોના અધિગ્રહણની કામગીરી ઝડપી બનતા લોકોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠયો છે. દરમ્યાન ગતરાત્રીના સોમનાથના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા સોમનાથ પહોંચી મિલ્કત ધારકોને મળ્યા હતા. જેમાં લોકોએ હૈયાવરાળ ઠાલવી વ્યથા રજુ કરી હતી. બાદમાં ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ આ મામલે કલેકટરને મળીને લોકોની માંગણી અને લાગણી સંદર્ભે રજુઆત કરીશ તેમજ રાજ્ય સરકાર સુધી પહોંચાડીશ.
આટલી મિલ્કતોનું અધિગ્રહણ થશે
કોરીડોર માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રભાસપાટણની ૩૮૪ મિલકતોની યાદી તૈયાર કરી છે. જેમાં ૨૪૧ રહેણાંક મકાનો, ૭૨ હોટલો- ગેસ્ટહાઉસો, ૯ ધામિર્ક મિલકતો, ૩ સમાજની વાડીઓ, ૩ ધર્મશાળા, ૬ દુકાન, ૨૩ ખુલ્લા પ્લોટ અને ૨૨ સરકાર હસ્તકની મિલકતોનો સમાવેશ થતી હોવાનું જાણવા મળેલ છે.