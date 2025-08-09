જૂનાગઢની મહિલા ઉપર દુષ્કર્મ કરનાર રાજકોટના શખ્સની અટક

લગ્નની લાલચ આપી જૂનાગઢની મહિલા ઉપર દુષ્કર્મ આચરનાર રાજકોટના શખ્સની પોલીસે અટક કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. જાેષીપરા વિસ્તારમાં રહેતા ૪૨ વર્ષીય મહિલાને રાજકોટના રેલનગર સાંઈબાબા શેરી નંબર-૦૧માં રહેતા ધર્મેશ નાથાભાઈ મકવાણાએ લગ્ન કરવાની લાલચ આપી હતી અને બે વર્ષ દરમ્યાન અનેક વખત શરીર સંબંધ બાંધ્યો હતો અને ગઈ તા.૧૨ એપ્રિલના રોજ જૂનાગઢમાં હોટેલ ખાતે લઈ જઈ શરીર સંબંધો બાંધી વીડિયો ઉતારી લીધા હતા. જે વીડિયો મહિલાના પતિને મોકલી અને તેની સાથે છૂટાછેડા કરાવી લીધા હતા. બાદમાં લગ્ન નહીં કરી ફોન પર ગાળો કાઢી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. અંતે મહિલાએ ગત તા.૧૫ જુલાઈના રોજ ફરિયાદ કરતા બી ડિવિઝન પોલીસે રાજકોટના ધર્મેશ મકવાણા વિરૂધ્ધ જુદી જુદી કલમ મુજબ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી કરી હતી. દરમ્યાન આરોપી ધર્મેશ નાથાભાઈ મકવાણા રાજકોટ ખાતેના તેના ઘરે હોવાની બાતમી મળતા શનિવારે પીઆઇ એ.બી. ગોહિલે સ્ટાફ સાથે છાપો મારી દુષ્કર્મી ધર્મેશ મકવાણાને દબોચી લઈ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી.