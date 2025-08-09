ભાણવડના જામપર ગામે ડેમમાં નાખીને પરપ્રાંતિય યુવાનની હત્યા

અજાણ્યા શખ્સો સામે મૃતકના પત્નીએ નોંધાવી ફરિયાદ
ભાણવડ તાલુકાના જામપર વિસ્તારમાં આવેલા એક ડેમમાંથી પરપ્રાંતિય યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ સંદર્ભે મૃતકના પત્નીએ અજાણ્યા શખ્સો સામે ભાણવડ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાવ્યો છે. આ સમગ્ર પ્રકરણની પોલીસ દફતરે જાહેર થયેલી વિગત મુજબ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના બડવાની જિલ્લાના પાંસેમલ તાલુકાના મૂળ વતની અને હાલ ભાણવડ તાલુકાના ચોખંડા ગામની સીમમાં રહી અને એક આસામીની વાડીએ મજૂરી કામ કરતા કૈલાશભાઈ દલુભાઈ બર્ડે નામના ૪૧ વર્ષના આદિવાસી યુવાનનો મૃતદેહ ગઈકાલે શુક્રવારે ભાણવડ નજીક આવેલા ચોખંડા-જામપર ગામની વચ્ચે આવેલા સોનમતી ડેમમાંથી મળી આવ્યો હતો. કૈલાશ આદિવાસીને કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ કોઈ અગમ્ય કારણોસર હાથ-પગ દોરી વડે બાંધી અને તેમને સોનમતી ડેમના પાણીમાં ફેંકી દેતા તેમનું મૃત્યુ નિપજ્યું હોવા અંગેની ફરિયાદ મૃતકના પત્ની સુનીતાબેન કૈલાશભાઈ આદિવાસી (ઉ.વ. ૪૫) એ ભાણવડ પોલીસને કરી છે. જેને અનુલક્ષીને પોલીસે અજાણ્યા શખ્સો સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૧૦૩ (૧) મુજબ ગુનો નોંધી, આગળની તપાસ ડીવાયએસપી વી.પી. માનસેતાના માર્ગદર્શન હેઠળ પી.આઈ. કે.બી. રાજવી તથા તેમની ટીમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે.