પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજના મંદિરે શ્રાવણ મહિનાની પૂનમે વાલ્મિકી સમાજ દ્વારા ધ્વજારોહણનો કાર્યક્રમ

By on Breaking News

ઉપરોક્ત વિષયમાં મળતી માહિતી મુજબ કોડીનારના જુના બસ સ્ટેશન રોડ પર પોલીસ લાઈનની સામે આવેલા અગ્નિ મુખી પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજના મંદિરે દર મહિનાની પૂનમે ધજા ધરાવવાનો અનેરો મનોરથ હિન્દુ સમાજના વિવિધ મનોરથી દ્વારા કરવામાં આવે છે. જેમાં શ્રાવણ મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે એટલે કે રક્ષાબંધનના દિવસે રામાયણના રચયિતા મહર્ષિ વાલ્મિકીના વંશજાે એવા વાલ્મિકી સમાજના ગોષ્ઠિઓ દ્વારા પ્રભુ શ્રીરામના પરમ ભક્ત અને હિન્દુ સંસ્કૃતિના ચિરંજીવી શ્રી હનુમાનજી મહારાજને ખૂબ જ આનંદ અને ઉત્સાહપૂર્વક ધજાજી ધરાવવાનો મનોરથ કર્યો હતો. જેમાં વાલ્મિકી સમાજના મહાકાળી મંદિરના પૂજારીશ્રી, વાલ્મિકી સમાજના હર પૂનમમાં સેવા આપતા ઢોલી અને સરણાઈ વગાડતા ભક્તો અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ અને બહેનો ઉપસ્થિત હતા, આ ઉપરાંત હિંદુ સમાજના વિવિધ વર્ગોના ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ભક્તગણ આ અનેરા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી અને પ્રભુ શ્રીરામના પરમ ભક્ત એવા હનુમાનજી મહારાજના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા. આ વિષયમાં વધુ માહિતી એવી છે કે ગઈકાલે રક્ષાબંધન પણ હતી અને એમાં સમાજના વિવિધ વર્ગના લોકોએ વાલ્મિકી સમાજના બંધુઓને પ્રભુ શ્રી રામના ભક્ત હનુમાનજી મહારાજની પ્રસાદી સ્વરૂપે નાડાછડી, નું બંધન એકબીજાને બાંધી અને અનેરી રીતે રક્ષાબંધનનો કાર્યક્રમ ઉજવ્યો હતો. જેમાં હિન્દુ સમાજના વિવિધ વર્ગના બધા લોકોએ હળીમળી જ્ઞાતિ – જાતિ ના ભેદ ભૂલી અને અમે હિન્દુ છીએ બધા હિન્દુ એક જ માતાના સંતાન છીએ તેવો અનેરો સંકલ્પ કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યત્વે વાલ્મિકી સમાજના માં મહાકાળી મંદિરના પૂજારી હનુમાનજી મંદિરના પૂજારી એમનો ભક્તગણ અને ધર્મજાગરણ અને સામાજિક સમરસતા વિભાગના લોકો પણ ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થયેલા હિંદુ સમાજની સાથે હતો. પંચમુખી હનુમાનજી મંદિરે દર મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે ધજાજીનો અનેરો મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે જેમાં જાેડાવા માટે મંદિરના પૂજારી દ્વારા હિન્દુ સમાજના વિવિધ લોકોને સ્નેહ ભર્યો આમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે ત્યાં ઉપસ્થિત ઘણા બધા વરિષ્ઠ લોકોએ આવા કાર્યક્રમ ચેતના સ્વરૂપના હોય સતત થતા રહે અને અન્ય મંદિરો પણ આમાંથી પ્રેરણા લઈ અને હિન્દુ સમાજના સંગઠન કાર્યમાં જાેડાય તેવી અપીલ કરી હતી.

