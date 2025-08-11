Saurashtra Bhoomi News
ઊના તાલુકા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા શ્રાવણી પર્વ બળેવના દિવસે સમૂહમાં જનોઈ બદલાવી સહ પરિવાર સમૂહ ભોજન કર્યું

ઊના તાલુકા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા શ્રાવણી પર્વ બળેવના દિવસે સમૂહમાં જનોઈ બદલાવી સહ પરિવાર સમૂહ ભોજન કર્યું

Breaking News

ઊનાથી અમોદ્રા જતા રોડ ઉપર આવેલા ખોડિયાર માતાજીના આશ્રમના સંકુલમાં ઊના શહેર અને તાલુકાભરમાંથી તમામ તડ ગોળના બ્રાહ્મણો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી શ્રાવણી પર્વ બળેવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સવારે પ્રથમ દેહ શુધ્ધિ, પૂજન કરી ઇશ્વર અને વેદ માતા ગાયત્રી માતાજીની સાક્ષીએ જનોઈ બદલવાની વિધિ શાસ્ત્રોક વિધિથી પૂર્ણ કરી નૂતન જનોઈ ધારણ કરી હતી. ત્યાર બાદ સમૂહ મહા આરતી કરી બ્રહ્મ એકતા અને જય જય પરશુરામના ગગન ભેદી નારાઓ કરી વાતાવરણ પવિત્ર બનાવેલ હતું ત્યાર બાદ સમૂહ મહા આરતી કરી. નાનાએ મોટાને પગે લાગી આશિર્વાદ લીધા હતા ત્યારબાદ યોજાયેલ સમૂહ ભોજનમાં મોટી સંખ્યામાં બ્રહ્મ સહ પરિવાર ભોજન પ્રસાદ લીધો હતો.

