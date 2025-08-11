ઊનાના ભાચા ગામની સીમમાંથી બે વર્ષના બાળકને ફાડી ખાઇ મોત નીપજાવેલ માનવ ભક્ષી દીપડો છ દિવસ પછી પાંજરે પુરાયો

ઊના તાલુકાના ભાચા ગામની સીમમાં ખોડિયાર ધાર વિસ્તારમાં ઝૂપડા બાંધી રહેતા શ્રીમકોના એક ઝૂંપડામાંથી પિતા ભૂપતભાઈ જીવાભાઈ સોલંકીના પડખામાં સુતેલ બે વર્ષનો દીકરો રાજવીરને એક દીપડો ગળેથી પકડી નાસી ગયો હતો અને તેમનો મૃત દેહ હાથમાં આવેલ હતો. આ માનવ ભક્ષી દીપડોને પકડવા આજુબાજુ છ પાંજરા મારણ સાથે ગોઠવેલ પરંતુ ચાલક દીપડો પાંજરા સુધી આવી નાસી જતો હતો. વન વિભાગના કર્મચારીઓ અને સર્વ જીવ પર્યાવરણ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ અબ્બાસભાઈ બ્લોચ કાર્યકરો રાત દિવસ મહેનત કરતા હતા ત્યારે વહેલી સવારે જે જગ્યાએ બનાવ બન્યો હતો એક કિમી દૂર રાખેલ પાંજરામાં દીપડો પુરાઈ ગયો હતો અને લોકો અને વન વિભાગએ હાશકારો લીધો હતો. આ દીપડાને જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે લઇ ગયા છે જ્યાં તેમના પરીક્ષણ કરી માનવ ભક્ષી દીપડાને આજીવન પુરી દેવામાં આવશે.