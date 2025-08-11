સોમનાથ મંદિર કોરિડોર મામલે તંત્ર સાથે સંકલન કરવા મિલ્કત ધારકોએ પ્રભાસ હિત રક્ષક સમિતિની રચના કરી

બેઠકમાં સર્વે મિલ્કત ધારકોએ એક સુરે પોતાની જમીન ન આપવાનો હુંકાર ભર્યો
સોમનાથ કોરીડોરમાં અધિગ્રહણ થનાર ૩૮૪ જેટલી મિલ્કતો માટે તંત્ર દ્વારા જંત્રીના ચાર ગણા અને બાંધકામના બે ગણાની ઓફર આપી છે. જે અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા સોમનાથ બ્રહ્મપુરી ખાતે તમામ મિલ્કત ધારકોની બેઠક મળી હતી. જેમાં ઉપસ્થિત જુદા જુદા સમાજના આગેવાનો સાથે મિલ્કત ધારકોએ ખુલ્લી ચર્ચાઓ કરી હતી. બાદમાં આગેવાનો દ્વારા અસરગ્રસ્ત મિલ્કત ધારકોને પોતાની મિલકત આપવી છે કે નહીં તે અંગે સ્પષ્ટતા કરવા જણાવતા ઉપસ્થિત તમામ મિલકત ધારકોએ એક સુરે ના પાડી હતી. હવે પછી આ મુદ્દે વહીવટી તંત્ર સાથે સંકલન અને વાટાઘાટો કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરવાનું સુચન થયું હતું. જેને માન્ય રાખીને આ લડત લડવા માટે પ્રભાસ હિત રક્ષક સમિતિની રચના કરી હતી. આ સમિતિના અધ્યક્ષ પદે સોમપુરા બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ હેમલચંદ્ર ભટ્ટને સર્વાનુમતે જવાબદારી સોંપી છે. આ ઉપરાંત સમિતિમાં દરેક સમાજના જવાબદાર આગેવાનોની સભ્ય તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી. હવે પછી આ અધિગ્રહણના મુદ્દે મિલકત ધારકો વતી પ્રભાસ હિત રક્ષક સમિતિ વાટાઘાટો અને ર્નિણય કરશે તેવું સર્વાનુમતે નક્કી કરાયુ હતુ. બેઠકના અંતે અસરગ્રસ્ત મિલ્કત ધારક પરિવારની બહેનોએ રક્ષાબંધનની પૂર્વ સંધ્યા હોવાથી સમિતિના પ્રમુખ સહિત તમામ સદસ્યોને વિજય તિલક કરી રક્ષાસૂત્ર બાંધ્યુ હતુ. બહેનોએ સમિતિના સભ્યોને સોમનાથ કોરિડોર સંદર્ભે પ્રભાસ પાટણના મિલકત ધારકોની લાગણી મુજબનો વિજય મેળવે તેવી શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. સમિતિના સભ્ય બાલાભાઈ શામળાએ જણાવેલ કે, વહીવટી તંત્ર દ્વારા વારંવાર મિલ્કત ધારકોને બોલાવી તેઓની મિલ્કત આપી દેવા અંગે ચર્ચાઓ કરવામાં આવે છે. પરંતુ તંત્ર તરફથી લોકોને મિલ્કતની વ્યાજબી કિંમતને ન અપાતી હોવાથી મિલકત ધારકોમાં અસંતોષની લાગણી પ્રસરી છે. હવે કોરીડોર મુદ્દે આગામી લડત લડવા સર્વાનુમતે સમિતિની રચના કરી છે.