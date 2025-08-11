વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ જૂનાગઢ મહાનગર માતૃશક્તિ તેમજ દુર્ગા વાહીની બહેનો દ્વારા રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી

વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ જૂનાગઢ મહાનગર માતૃશક્તિ તેમજ દુર્ગા વાહીની બહેનો દ્વારા રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે ભવનાથ તીર્થક્ષેત્રમાં આવેલ ઉદાસીન પંચાયતી બડા અખાડાના મહંત પૂ.પૂ. શ્રી ગંગાદાસ બાપુ, જાેષીપરા સૂર્યમંદિરનાં મહંત શ્રી જગજીવનદાસ બાપુ, ભવનાથ મહાદેવજી મંદિર તેમજ અન્ય અખાડાના સંતો-મહંતોને તેમજ ભવનાથ ડિવિઝન અધિકારીઓને રક્ષા સુત્ર બાંધી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર મળ્યો હતો. આ ઉપરાંત મામલતદાર કચેરી, પ્રાંત અધિકારી મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, એસપી કચેરીના અધિકારી તેમજ કર્મચારીઓને રક્ષા સૂત્ર બાંધી તેમના દીર્ઘાયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં માતૃશક્તિ ગિરનાર પ્રખંડ સંયોજિકા જાનકીબેન ભટ્ટ, ઇલાબેન જાેશી, નુપુરબેન લીંબાણી, ઉષાબેન શ્રીવાસ્તવ, અનસુયાબેન વાળા, દુર્ગા વાહિનીનાં પૂજાબેન ભટ્ટ, ભવ્યાબેન બારોટ, મહાનગર સેવા પ્રમુખ પરાગભાઈ તન્ના, સહ સેવા પ્રમુખ જાેગીભાઈ કોટેચા, મહાનગર ધર્માચાર્ય સંપર્ક પ્રમુખ જીગ્નેશ જી. બારોટ તેમજ અન્ય બંધુઓ તેમજ ભગીનીઓની ઉપસ્થિત રહી હતી.