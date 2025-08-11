રક્ષાબંધનના પાવન પર્વ નિમિત્તે જૂનાગઢના બહેનોએ મુખ્યમંત્રીને રાખડી બાંધી આશિર્વાદ આપ્યા

ભારતીય જનતા પાર્ટી જૂનાગઢ મહાનગરના અધ્યક્ષ ગૌરવભાઇ રૂપારેલિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રદેશ મહિલા મોરચાનાં અધ્યક્ષ દિપીકાબેન સરાડવાની સુચનાથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જૂનાગઢ મહાનગર મહિલા મોરચાનાં બહેનોએ ભાઇ-બહેનના પવિત્ર તહેવાર રક્ષાબંધન નિમિત્તે ગુજરાત રાજ્યના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલને રક્ષાબંધનના કાર્યક્રમમાં ગાંધીનગર ખાતે રાખડી બાંધી હતી. સાથે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. જૂનાગઢ મહાનગરથી ગાંધીનગર ખાતે આ રક્ષાબંધન કાર્યક્રમમાં મહિલા મોરચાના પ્રમુખ જ્યોતિબેન વાડોલીયા, પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય કનકબેન વ્યાસ, મહિલા મોરચાના મહામંત્રી શીતલબેન તન્ના, મંત્રી હમીદાબેન દલ અને મંત્રી ભાવનાબેન માળી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેમ મિડિયા વિભાગનાં સંજય પંડ્યાની યાદી જણાવે છે.