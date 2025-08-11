જૂનાગઢ જિલ્લામાં પોલીસ-સરપંચ પરિસંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો

તા.૧૦-૮-૨૦૨૫ના રોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના દરેક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આઈ.જી.પી., એસ.પી. તથા વિભાગીય અધિકારીઓની અધ્યક્ષતામાં, થાણા અમલદારઓ દ્વારા પોલીસ-સરપંચ પરિસંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી સરપંચઓ, આગેવાનો તથા ગ્રામજનોએ બહોળી સંખ્યામાં હાજરી આપી સક્રિય ભાગ લીધો હતો. આ પરિસંવાદમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કોઈ બનાવ બને ત્યારે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવાની જરૂરીયાત, ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સીસીટીવી કેમેરા સ્થાપનનું મહત્વ અને માર્ગદર્શન, જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી સારી કામગીરી અંગે માહિતી, નવા કાયદાઓ અંગે જાગૃતિ(મ્દ્ગજીજી, મ્દ્ગજી, મ્જીછ વગેરે), જીૐઈ ટીમ કામગીરી, ટ્રાફિક અવેરનેસ-માર્ગ સલામતી અને અકસ્માત નિવારણ, સાયબર અવેરનેસ, ત્રણ વાત તમારી ત્રણ અમારી, તેરા તુજકો અર્પણ સહિતના મુદ્દાઓ ઉપર વિગતવાર ચર્ચા અને માર્ગદર્શન અપાયું હતું. કાર્યક્રમ દરમ્યાન પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ઉપરોક્ત તમામ મુદ્દાઓ ઉપર પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરી સવિસ્તાર સમજ આપવામાં આવી જેથી ગ્રામ્ય પોલીસિંગને વધુ અસરકારક અને સુદ્રઢ બનાવવા અને નાગરિકોમાં પોલીસ પ્રત્યે વિશ્વાસ વધે.