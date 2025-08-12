રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમા હરિઓમ ફોજ તેમજ દીક્ષા સમારોહ મુક્તાનંદ બાપુના વરદ હસ્તે યોજાઈ ગયો

રાજકોટ મુકામે સમગ્ર રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમા હરિઓમ ફોજનો લોન્ચિંગ તેમજ યુવાન તેમજ વડીલોને દીક્ષા સમારોહ પરમ પૂજ્ય મુક્તાનંદ બાપુ તેમજ શિક્ષણવિધ ગિજુભાઈ ભરાડ જ્યોતિષ ચાર્ય જયપ્રકાશભાઈ માઢક, મોટીવેશન સ્પીકર સંજયભાઈ રાવલ, સંઘ પ્રમુખ બંકિમભાઈ મહેતા તેમજ અન્ય આગેવાનો અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી આવેલા જ્ઞાતિજનો પહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રસંગે સમગ્ર રાજગોર જ્ઞાતિમાંથી યુવાનો તેમજ વડીલો ૩૦૦૦ હરિઓમ ફોજમાં જાેડાઈ ગયા છે. આગામી દિવસોમાં આ કાર્યમાં ૧૧૦૦૦ લોકોને જાેડવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કરેલ છે. આ હરિઓમ ફોજ ની રચના કરવામાં પ્રમુખ મંત્રી ટ્રસ્ટી કોઈપણ હોદ્દાઓ લેવાના થતા નથી માત્ર જ્ઞાતિના સેવક તરીકે જાેડાવાનું છે. આ હરિઓમ ફોજની કાર્યપદ્ધતિ વ્યસન મુક્તિ સંસ્કારોનું સિંચન રોજગારી શિક્ષણ આરોગ્ય સરકારી યોજનાઓમાં સહાય કોઈપણ આકસ્મિક ઘટના બને ત્યારે મદદ કરવી બ્લડની જરૂરિયાત આવા તમામ શુભ હેતુથી આ ફોજની રચના કરવામાં આવી છે. હરિઓમ ફોજની લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ સાથે સાથે પરમ પૂજ્ય મુક્તાનંદ બાપુએ યુવાનો તેમજ વડીલોને દીક્ષા આપીને ગુરૂ મંત્ર આપ્યો હતો. આ સમગ્ર જ્ઞાતિ ને જાેડવા સંગઠિત કરવા સતત એક માસથી કાર્ય કરનાર જયેશભાઈ દવેની સરાહની ભૂમિકા છે. આ કાર્યક્રમમાં જૂનાગઢ શહેરમાંથી અકિલાના પત્રકાર વિનુભાઈ જાેશી, જયંતીભાઈ શીલુ સહિતના ૪૦ કરતા પણ વધારે વ્યક્તિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.