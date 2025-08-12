શ્રાવણ માસ મહોત્સવ અંતર્ગત મંગળવારનિમિત્તે શ્રી કષ્ટભંનજન દેવને પ્યોર સિલ્કના વાઘા અને દાદાના સિંહાસને આજે પંઢપુર મંદિરની પ્રતિકૃતિનો શણગાર કરાયો

શ્રી શિક્ષાપત્રી લેખન એવં આચાર્યપદ સ્થાપન દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ વડતાલધામના ઉપક્રમે સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલધામ સંચાલિત સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ સાળંગપુરધામ શ્રીકષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિર ખાતે પ.પૂ.શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રીહરિપ્રકાશદાસજી (અથાણાવાળા)ની પ્રેરણાથી તેમજ કોઠારીશ્રી વિવેકસાગરદાસજી સ્વામીના માર્ગદર્શનથી શ્રાવણ માસ તા.૧૨-૦૮-૨૦૨૫ને મંગળવારના રોજ શ્રીકષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજીને પંઢરપુરમાં વિરાજિત શ્રીવિઠ્ઠલજી ભગવાનની થીમવાળા પ્યોર સિલ્કના વાઘા પહેરાવ્યા છે. દાદાના સિંહાસને આજે પંઢપુર મંદિરની પ્રતિકૃતિનો શણગાર કરાયો છે. આજે સવારે ૫:૩૦ કલાકે મંગળા આરતી પૂજારી સ્વામી દ્વારા અને ૭ કલાકે શણગાર આરતી કોઠારીશ્રી વિવેકસાગરદાસજી સ્વામી(અથાણાવાળા) દ્વારા કરવામાં આવી હતી. મંદિર પરિસરમાં યજ્ઞશાળામાં મારુતિ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રીહરિ મંદિરમાં વિવિધ પ્રકારના હિંડોળા દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ અનેરા દર્શનનો લાભ અનેક ભક્તોએ પ્રત્યક્ષ તેમજ ઓનલાઈન લઈ ધન્યતાનો અનુભવ કરેલ. આજે કરાયેલા દાદાના શણગાર વિશે પૂજારી સ્વામીએ જણાવ્યું કે, શ્રાવણ મહિનાના પવિત્ર મંગળવારના દિવસે શ્રીકષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજીને પંઢરપુરમાં વિરાજિત શ્રીવિઠ્ઠલજી ભગવાનની થીમવાળા પ્યોર સિલ્કના વાઘા પહેરાવ્યા છે. આ વાઘા એક અઠવાડિયાની મહેનતે રાજકોટથી એક ભક્તે બનાવીને મોકલ્યા છે. તો દાદાના સિંહાસને આજે પંઢપુર મંદિરની પ્રતિકૃતિનો શણગાર કરાયો છે. આ શણગાર કરતાં ૬ સંતો, પાર્ષદ અને ભક્તોને ૪ કલાકનો સમય લાગ્યો હતો. આજે સાંજે દાદાનું ષોડશોપચાર પૂજન કરવામાં આવશે. પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન દાદાના દરબારમાં દર મંગળવારે સવારે અને સાંજે સંગીતમય સુંદરરકાંડ પાઠ – વિભિન્ન સુંદરકાંડ મંડળો દ્વારા પાઠનું ભક્તિ-ભાવપૂર્વક શ્રીહરિ મંદિરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મંદિર તરફથી સંપૂર્ણ સાઉન્ડ સિસ્ટમની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. આજે ૧૦૦ જેટલા ભક્તોના દ્વારા સવારે ૯થી ૧૨ અને સાંજે ૪થી ૬ વાગ્યા સુધી સુંદરકાંડના પાઠ કરવામાં આવ્યો હતો. જેથી ભક્તજનો ભક્તિમાં તલ્લીન થઈ ગયા હતા.ભક્તજનોના શ્રદ્ધા ભાવની ઉપસ્થિતિએ સમગ્ર વાતાવરણને દિવ્ય અને શાંતિમય બનાવી દીધું હતું. શ્રાવણ માસ દરમિયાન શ્રી હનુમાન ચાલીસા પાઠ અનુષ્ઠાન દરરોજ પવિત્ર બ્રાહ્મણો દ્વારા કરવામાં આવે છે. સવારે ૭ થી સાંજે ૬ દરમ્યાન કરવામાં આવે છે.