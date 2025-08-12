બ્રહ્માકુમારીઝના સંયુક્ત મુખ્યપ્રકાશિકા દીદીનું આગમન અનેરા ઉમંગ ઉત્સાહથી સ્વાગત

વર્તમાન સંસારનો આપાતકાલીન સમય સંસારને મનસા સકાશની જરૂરત : બ્ર.કુ. જયંતિ દીદી
જૂનાગઢમાં બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયના સંયુક્ત મુખ્ય પ્રશાસિકા બ્રહ્માકુમારી જયંતીદીદી અને બ્ર.કુ. હંસાબેનનું આગમન થયું હતું. તેમના આગમનથી આધ્યાત્મિક જગતમાં ચેતનાનો નવો સંચાર થયો હતો. બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય જૂનાગઢના વિશાળ નવ જ્યોતિ ભવનના વિશાળ હોલમાં આદરણીય બ્રહ્માકુમારી જયંતીદીદીની અનેરા ઉમંગ ઉત્સાહ હેતની લાગણીઓથી ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. પરમાત્મ કાર્યની યોજના અનુસાર ભારત સ્વર્ણિમ ભારત, સતયુગ, સ્વર્ગ તરફ જઈ રહ્યું છે. વર્તમાન સંસારનો આપતકાલીન સમય. આજે વિશ્વને શાંતિનું દાનની જરૂર છે. આજે વિશ્વની દરેક આત્માઓ ભૂખી પ્યાસી છે. શુદ્ધ પ્રેમ પરમાત્મ પ્રેમ સુખ શાંતિ અને આનંદની બીજું કંઈ સેવા કાર્ય આપણાથી ન થાય તો કંઈ વાંધો નહીં પરંતુ મનસા શુભ ભાવના શુભકામનાની સકાસ આપો. વર્તમાન સમય લોકોને આ શાંતિના સકાસની જરૂર છે. જ્ઞાન અને યોગ દ્વારા જીવનને શ્રેષ્ઠ ગુણવાન બનાવીએ અને ગુણોનું દાન સર્વ શ્રેષ્ઠ દાન છે. પવિત્રતા બધા ગુણોનો રાજા છે. પવિત્રતા નંબર વન ગુણ છે. પવિત્રતા રૂપી માને જીવનમાં ધારણ કરવાથી સુખ શાંતિરૂપી બાળકો જીવનમાં સ્વત: આવે છે. એટલે કે પવિત્રતા જ સુખ શાંતિની જનની જૂનાગઢ જિલ્લાના મુખ્ય સંચાલિકા આદરણીય બ્રહ્માકુમારી દમયંતી દીધી અને બ્રહ્મા કુમારી બીનાબેને જયંતિ દીદીના શુભ આગમનનું શુક્રિયા કરતા કહ્યું હતું કે આપનું આગમન અમો જૂનાગઢવાસીઓ માટે એક ઐતિહાસિક યાદગાર સોનેરી પળ બની રહેશે.