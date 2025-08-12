સોમનાથ કોરિડોરનો વિરોધ કરનારા અંગત સ્વાર્થ માટે કામ કરી રહ્યા છે : પુર્વ સાંસદ દિનુ સોલંકી

કોરીડોરના સમર્થનમાં કોડીનાર શહેર બંધ રાખી પાંચ હજાર યુવાનોની પદયાત્રા કરી સોમનાથ આવશે : સોમનાથ મંદિર કોરિડોર મામલે ભાજપના પૂર્વ સાંસદ દિનુ સોલંકીએ વિરોધ કરનારઓને આડેહાથ હાથ લીધા
શ્રાવણ માસના ત્રીજા સોમવારે મહાદેવના દર્શનાર્થે આવેલા ભાજપના પૂર્વ સાંસદ દીનુ સોલંકીએ સોમનાથ કોરીડોર મામલે મોટું સૂચક નિવેદન આપતા વિરોધ કરનારાઓને આડેહાથ લીધા છે. સોમનાથ મહાદેવને શીશ ઝુકાવવા પહોંચેલા કોડીનારના અગ્રણી અને ભાજપના પૂર્વ સાંસદ દીનું સોલંકીએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કોરિડોરનો વિરોધ કરનારા લોકો પર ગંભીર આક્ષેપો લગાવ્યા હતા.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કોરિડોરનો વિરોધ કરનારા લોકો પોતાના અંગત સ્વાર્થ ખાતર આ કામ કરી રહ્યા છે. ચેતવણી આપી કે કોરિડોરનો વિરોધ કરનારાઓને અમારો પણ સામનો કરવો પડશે. કોરિડોરના સમર્થનમાં આગામી સમયમાં કોડીનાર શહેર સજ્જડ બંધ પાડવાની જાહેરાત કરી હતી. સાથે જ કોડીનારથી સોમનાથ સુધી 5 હજાર યુવાનોની સોમનાથ સુધીની પદયાત્રા યોજવાની પણ જાહેરાત કરી હતી. આ સાથે લડત સમિતિના મુખ્ય લોકોના નામજોગ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. કોરીડોરને લઈ સરકાર અને લોકો વચ્ચે ઉભા થયેલા અંતરમાં આગેવાનોએ પુલ બનીને કામ કરવાના બદલે પોતાના સ્વાર્થ માટે કામગીરી કરી રહ્યા છે. અમારી સંવેદના અસરગ્રસ્તો સાથે છે એટલે જ કોરીડોરના અસરગ્રસ્તોને પુરતું વળતર મળી રહે તે માટે સ્થાનીક તંત્રથી લઈને સરકાર સુધી સાથે રહીને રજુઆત કરી ન્યાય અપાવીશુ.
તો બીજી તરફ, સોમનાથ મંદિર કોરિડોરમાં 384 મિલકત ધારકોની મિલકત હસ્તાંતર કરવા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહીનો અસરગ્રસ્ત મિલકતધારકો સખત વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે. અસરગ્રસ્તોના સમર્થનમાં પ્રભાસ પાટણ સમસ્ત ગામ પણ આગળ આવ્યું છે. ગ્રામજનોએ પ્રભાસ હિત રક્ષક સમિતિની રચના કરી આ મુદ્દે લડતના મંડાણ કર્યા છે. ભાજપના પૂર્વ સાંસદ દીનું સોલંકીના નિવેદનના પગલે વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે.