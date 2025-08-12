શ્રાવણના તૃતીય સોમવારે સોમનાથ મહાદેવને શીશ ઝુકાવવા ભક્તોનો સમુદ્ર ઘુઘવાયો

૪૫ ધ્વજા પૂજા, ૬૨ સોમેશ્વર પૂજા, ૭૧૫ રૂદ્રી પાઠ સહિત અનેકવિધ પૂજાઓ અને સંકલ્પ કરી ભાવિકો ધન્ય થયા
શ્રાવણ માસના તૃતીય સોમવારે સોમનાથ સાનિધ્યમાં વહેલી સવારથી જ શ્રદ્ધાળુઓની કતારો લાગી હતી. વહેલી સવારે ચાર વાગ્યાથી સોમનાથ મંદિરના દ્વાર ભાવિકો માટે ખુલ્યા હતા ત્યારે શ્રદ્ધાળુઓ ઉલ્લાસપૂર્ણ માહોલમાં સોમનાથ દાદાના દર્શન મેળવવા માટે ઉમટી પડેલ અને “હર હર મહાદેવ…જય સોમનાથ” ના નાદથી મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠી શિવમય બની ગયું હતું. સોમનાથ ટ્રસ્ટની સુચારૂ દર્શન વ્યવસ્થાને કારણે કોઈપણ યાત્રીને ગણતરીની મિનિટોમાં સોમનાથ દાદાના દર્શન પ્રાપ્ત થાય તેની ખાતરી કરવામાં આવી હતી, મોટી સંખ્યામાં વૃદ્ધો અને દિવ્યાંગોને ટ્રસ્ટની ઇલેક્ટ્રિક કાર્ટ અને વ્હીલચેર, લિફ્ટ જેવી દિવ્યાંગ ફ્રેન્ડલી સુવિધાઓનો લાભ મળ્યો હતો. આજે ૪૫ ધ્વજાપૂજન તેમજ ૬૨ સોમેશ્વર મહાપૂજન, ૭૧૫ રૂદ્રાભિષેક પૂજા-પાઠ કરવામાં આવેલ જેનો લાભ લઇ ભક્તો ધન્ય બન્યા હતા. સોમનાથ ખાતે શ્રાવણ માસ દરમ્યાન યોજાયેલ શિવ વંદના કાર્યક્રમમાં પ્રવાસન મંત્રી મુળુભાઇ બેરા સહીતના ઉપસ્થિત રહેલ અને શ્રાવણ માસના તૃતીય સોમવારે મહાદેવના દર્શન સાથે પૂજા- અર્ચના કરી ધન્યતા અનુભવેલ હતી. શ્રાવણ માસના તૃતિય સોમવારે આદિ જ્યોતીર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવને ચંદન શૃંગાર કરવામાં આવેલ હતો અને ભક્તો મહાદેવના દર્શન પૂજન અર્ચન કરી ધન્ય બન્યા હતા. ભગવાન સોમનાથ મહાદેવને ખાસ શ્રાવણી સોમવાર ને દિવસે વિશેષ ચંદન શૃંગાર કરવામાં આવેલો હતો. ચંદન શિતળતા પ્રદાન કરનનારૂ માનવામાં આવે છે, જેથી મહાદેવ વિશ્વ શાંતિ અને કલ્યાણના ભાવ સાથે આ ખાસ શૃંગાર પૂજારી વૃંદ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ. આ સાથે જ વિવિધ પૂષ્પો ગુલાબ ગલગોટા મોગરા સહિતના ફુલો અને ફુલહારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ હતો. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના પવિત્ર સાનિધ્યમાં શ્રાવણ માસના ત્રીજા સોમવારે ભક્તિ અને ભવ્યતાનો સમન્વય જાેવા મળેલ અને પ્રાત:કાળે મહાદેવને પીતાંબર, વિવિધ સુગંધિત પુષ્પોનો અલૌકિક શૃંગાર અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. દર્શનાર્થીઓએ આ દૈવી ઝાંખી કરી આત્મિક આનંદ અને ધન્યતા અનુભવી. મંદિર પરિસરમાં “ઓમ નમ: શિવાય”નો ગુંજન ભક્તિભાવને વધુ પ્રગટ કરતો હતો. પરંપરાગત રીતે યોજાયેલી પાલખી યાત્રામાં સોમનાથ મહાદેવના પ્રતીક શિવલિંગને ચંદનથી લેપિત કરી ગુલાબ, કમળ, બિલ્વપત્ર સહિતના પુષ્પહારોથી સુશોભિત કરવામાં આવેલ અને ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડાએ ટ્રસ્ટ પરિવાર સહિત પાલખી પૂજન કર્યું હતું. મંદિરમાં પ્રદક્ષિણા માટે નીકળેલી પાલખી યાત્રા “હર હર મહાદેવ” અને “જય સોમનાથ”ના ઉલ્લાસભેર નાદ સાથે મંદિર પરિસરમાં ફરી. આ પાવન પ્રસંગે સોમનાથ ટ્રસ્ટ પરિવાર અને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત દર્શનાર્થીઓએ ભક્તિભાવથી જાેડાયા હતા અને અવિસ્મરણીય ક્ષણોનો અનુભવ કર્યો હતો.