જન્માષ્ટમી સપ્તાહમાં ભારે વાહનો પરનાં પ્રતિબંધનાં જાહેરનામાનો ભંગ

બેટ-દ્વારકાનાં સુદર્શન બ્રીજ પર ભારે વાહનોની નિયમ વિરૂદ્ધ અવરજવરથી તંત્ર પર ઉઠતા સવાલ
ઓખા અને બેટ – દ્વારકા વચ્ચે સમુદ્રમાં નિર્માણ થયેલ સુદર્શન સેતુને કારણે હવે બેટ દ્વારકા પહોંચવું સરળ અને ઝડપી બની જતા યાત્રિકોની અને પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં અનેકગણો વધારો થયો છે અને ઘણી વખત ઉત્સવોમાં ટાપુ પર ભારે ભીડ થતી હોય છે. જન્માષ્ટમી પર્વ પર ભીડની સંભાવનાઓ તથા ટ્રાફિક નિયમનનાં પડકારને ધ્યાને સુદર્શન સેતુ પર ૧૨ થી ૧૯ ઓગસ્ટ સુધી ભારે વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યુ છે પરંતુ આ જાહેરનામાનો ભંગ કરી ભારે વાહનો પુલ પર અવરજવર કરતા જાેવા મળી રહ્યા છે. જાહેરનામામાં દર્શાવેલ સમયગાળા મુજબ પ્રતિબંધ હોવા છતાં ગઇકાલે બસ સહિતનાં ભારે વાહનો પુલ ઉપરથી આવાગમન કરતા જાેવા મળ્યા હતાં જેને પગલે જાહેરનામાની અમલવારી ઉપર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. જાહેરનામા મુજબ પ્રતિબંધનો અમલ કરાવવાની જવાબદારીમાં ચૂક થઇ છે કે પછી બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે એ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
જાહેરનામા અંગે પોલીસનું સગવડીયું અર્થઘટન
સુદર્શન સેતુ પર જાહેરનામાનાં ભંગ અંગે પ્રતિનિધી દ્વારા ઓખા ઁજીૈંજરૂનો ટેલિફોનિક સંપર્ક સાધી પૂછપરછ કરવામાં આવતા તેમણે એવુ જણાવેલ કે ‘જાહેરનામું સવલત માટે હોય છે એટલે જ્યારે સુદર્શન સેતુ પર ભીડ થાય ત્યારે તેની અમલવારી કરવામાં આવશે, હાલ ટ્રાફિક ન હોય તેની અમલવારી કરતા નથી જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે જાહેરનામાની અમલવારી કરવામાં આવશે‘. આમ પોલીસ દ્વારા જાહેરનામાનું આવુ સગવડીયું અર્થઘટન કરવામાં આવી રહ્યું હોવાની વાત પણ આશ્ચર્યજનક છે તથા સંબંધિત અધિકારીઓ કે જેઓની જાહેરનામાની અમલવારી કરાવવાની જવાબદારી હોય તેમની વિરૂદ્ધ પગલા લેવાવા જાેઇએ એવી પણ માંગ ઉઠી છે.