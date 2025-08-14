Saurashtra Bhoomi News
જગતમંદિરમાં જન્માષ્ટમીને અનુલક્ષીને શ્રીજીના દર્શન સમયમાં નોંધાયો જરૂરી ફેરફાર

આગામી તા.૧૬-૮-૨૦૨૫ને શનિવારના રોજ યાત્રાધામ દ્વારકાના સુપ્રસિધ્ધ દ્વારકાધીશ મંદિર ખાતે શ્રીકૃષ્ણના પરપરમાં જન્મોત્સવની પરંપરાગત ઊજવણી કરવામાં આવનાર હોય મંદિરના વારાદાર પુજારી દિપકભાઈ ઠાકરની યાદી અનુસાર શ્રીજીના દર્શન સમયમાં જરૂરી ફેરફાર નોંધાયો છે. સર્વે વૈષ્ણવ ભાવિકોને ઠાકોરજીના દર્શન સમય સારણી અનુસાર દર્શન કરવા અનુરોધ કરાયો છે.
શનિવારે જન્માષ્ટમી : તા.૧૬ ઓગષ્ટને શનિવારે જન્માષ્ટમીના દિને શ્રીજીની મંગલા આરતી સવારે ૬:૦૦ કલાકે, શ્રીજીના ખુલ્લા પડદે સ્નાન તથા અભિષેક પૂજન દર્શન સવારે ૮:૦૦ કલાકથી, શ્રીજીને સ્નાન ભોગ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે, શ્રીજીને શૃંગાર ભોગ સવારે ૧૦:૪૫ કલાકે, શ્રીજીની શૃંગાર આરતી સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે, શ્રીજીનો ગ્વાલ ભોગ સવારે ૧૧:૧૫ કલાકે, શ્રીજીને રાજભોગ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકે, અનોસર (મંદિર બંધ) બપોરે ૧ થી પ સુધી રહેશે. સાંજના ક્રમમાં ઉત્થાપન દર્શન સાંજે ૫ કલાકે, ઉત્થાપન ભોગ ૫:૩૦ કલાકે, સંધ્યા ભોગ સાંજે ૭:૩૦ કલાકે, સંધ્યા આરતી ૭:૪૫ કલાકે, શયન ભોગ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે, શયન આરતી ૮:૩૦ કલાકે, શયન અનોસર (દર્શન બંધ) રાત્રે ૯ કલાકે થશે. રાત્રે ૯:૦૦ થી મધ્યરાત્રિ ૧૨:૦૦ સુધી દર્શન બંધ રહેશે.
મધ્યરાત્રિએ જન્મોત્સવ : તા.૧૬મી ઓગષ્ટના રાત્રે ૧૨ કલાકે શ્રીજીની જન્મોત્સવ આરતી યોજાશે. બાદ ૨:૩૦ સુધી જન્મોત્સવ દર્શન ભાવિકો માટે ખુલ્લા રહેશે. રાત્રે રુ૩૦ કલાકે શ્રીજી શયન (દર્શન બંધ) થશે.
રવિવારે પારણા નૌમ : તા.૧૭મી ઓગષ્ટને રવિવારના રોજ પારણા નૌમ નિમિત્તે શ્રીજીને પારણા ઉત્સવ દર્શન અંતર્ગત શૃંગાર આરતી સવારે ૭:૦૦ કલાકે, મધ્યાહન ભોગ સવારે ૯:૦૦ કલાકે, રાજભોગ સવારે ૧૦:૦૦ ક્લાકે, અનોસર (દર્શન બંધ) ૧૦:૩૦ કલાકે થશે. સવારે ૧૦:૩૦ થી સાંજે પ:૦૦ સુધી દર્શન બંધ રહેશે. સાંજનો સેવા:પૂજાનો ક્રમ રાબેતા મુજબ રહેશે.

