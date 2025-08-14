શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે ગિરનારી ગ્રુપ દ્વારા ઝુંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને સુકો નાસ્તો તથા અતિ જરૂરિયાતમંદ પરિવારજનોને અનાજ કરિયાણાની કીટનું કરાયેલું વિતરણ

ગિરનારી ગ્રુપની વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સૌ કોઈ માટે પ્રેરણારૂપ છે : ડો. હિતાર્થ અપારનાથી, નેફ્રોલોજી(કિડની પોઇન્ટ હોસ્પિટલ, જૂનાગઢ)
જૂનાગઢના ગિરનાર ગ્રુપના સમીર દત્તાણી તથા સંજય બુહેચાની સંયુકત અખબારી યાદીમાં જણાવવામાં આવે છે કે, ૧૩ ઓગસ્ટ જૂનાગઢના શહેરના ઝાંઝરડા ગામમાં આવેલ ઝુપડપટ્ટી વિસ્તારમાં રહેતા બાળકો તથા પ્રાથમિક સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો સાથે ગિરનારી ગ્રુપ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવી હતી. વંચિત વર્ગના બાળકો માટે ખાસ આયોજીત આ કાર્યક્રમમાં પરંપરાગત “મટકી ફોડ” મુખ્ય આકર્ષણ બની હતી. કાર્યક્રમની શરૂઆત સાંજે ૬ વાગ્યે મંગલ પ્રાર્થના અને શ્રીકૃષ્ણના ભજનો સાથે કરવામાં આવી હતી. ગિરનારી ગ્રુપના કાર્યકરોએ બાળકોને શ્રીકૃષ્ણના જીવનપ્રસંગો, ઉપદેશો અને બાળલિલાઓ રસપ્રદ રીતે સંભળાવ્યા. મટકી ફોડથી બાળકોના ઉત્સાહે માહોલ ગાજતો બની ગયો હતો. મટકીમાંથી પડેલ ચોકલેટે બાળકોના ચહેરા પર ખુશીના રંગ ભરી દીધા હતા. કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે જલારામ ભક્તિ ધામના ટ્રસ્ટી પ્રો. પી. બી. ઉનડકટ, નિવૃત્ત બેંક મેનેજર ગીરીશભાઈ પાબારી, બાળ સુરક્ષા અને મહિલા સુરક્ષા વિભાગના કર્મચારી ગણશ્રીઓ સહિતના લોકો ઉપસ્થિતના રહ્યા હતા. મહેમાનોએ બાળકોને પ્રોત્સાહન આપતાં તહેવારો દ્વારા એકતા અને સ્નેહના સંદેશને આગળ ધપાવવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો હતો. ગિરનારી ગ્રુપના સભ્યો દ્વારા બાળકોને મીઠાઈ, ફરસાણ સહિતની વસ્તુઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન હાસ્ય, સંગીત અને આનંદનું વાતાવરણ છવાયું ગયું હતું. અને તમામ બાળકોને ભરપેટ ભોજન પ્રસાદ કરવામાં આવેલ હતો. સાથે અતિ જરૂરિયાતમંદ ૪૦ પરિવારજનોને અનાજ કરિયાણાની કીટનું પણ વિતરણ કરવામાં આવેલ હતું. આ અવસરે ગિરનારી ગ્રુપના પ્રમુખ સમીરભાઈ દતાણીએ વિશેષમાં જણાવ્યું કે, સમાજના દરેક વર્ગ સુધી તહેવારોની મજા પહોંચાડવી તથા સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ પ્રત્યે લગાવ વધારવો એ ગિરનારી ગ્રુપનો હેતુ છે. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ગિરનારી ગ્રુપના સભ્યશ્રીઓ શ્રી સમીરભાઈ દવે, દિનેશભાઈ રામાણી, કિર્તીભાઈ પોપટ, હરિભાઈ કારીયા, વિપુલભાઈ બુધદેવ, બીપીનભાઈ ઠકરાર, મનીષભાઈ અગ્રવાલ, ભરતભાઈ ભાટીયા, અક્ષિતભાઈ કુબાવત, દિલીપભાઈ દેવાણી, સંજયભાઈ સેજપાલ, હાર્દિકભાઈ ઠાકર, ભાવિનભાઈ ઉનડકટ, વિનુભાઈ વડાલીયા, લલીતભાઈ ગેરીયા, ભાવિનભાઈ મારુ, કપિલભાઈ સેતા, પિયુષભાઈ સાવલિયા, સુધીરભાઈ રાજા, સુરેશભાઈ વાઢીયા, રામદેવભાઈ ખેર, શુભભાઈ વાઢીયા, હીરાભાઈ વાઘેલા, નેહલભાઈ પોપટ સહિતના લોકોએ પોતાની સેવાઓ આપેલ હતી. તેમ યાદીના અંતે જણાવેલ હતું.