Saurashtra Bhoomi News
You are at:»»જૂનાગઢની સેવાભાવી સંસ્થા સત્યમ સેવા યુવક મંડળ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ ૧૦૦૦ કુટુંબોને મીઠાઈ-ફરસાણનું વિતરણ કરાયું

જૂનાગઢની સેવાભાવી સંસ્થા સત્યમ સેવા યુવક મંડળ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ ૧૦૦૦ કુટુંબોને મીઠાઈ-ફરસાણનું વિતરણ કરાયું

0
By on Breaking News

એક તરફ મોંઘવારી વધી રહી છે અને બીજી તરફ સંવેદનાઓ માં ભારે ઓટ આવી છે, ત્યારે કોઈ-કોઈનું ભાવ પૂછવા વાળું નથી ત્યારે જરૂરિયાતના સમયે સગા-સંબંધીઓ પણ મોઢું ફેરવી લેતા હોય છે. ખાસ કરીને વિધવા બહેનો, ત્યકતા બહેનો શ્રમિક પરિવારોની હાલત ખૂબજ કફોડી થાય છે. મોંઘવારીમાં સાતમ-આઠમના તહેવારોની ગરીબ પરિવાર કઈ રીતે ઉજવણી કરી શકે માટે આ પરિવારોને સધિયારો આપવાના ઉમદા આશયથી સત્યમ સેવા યુવક મંડળ દ્વારા ગામડાઓ તથા શહેરોમાં ૧૦૦૦ કુટુંબોને મીઠાઈ અને ફરસાણ જેમાં મોહનથાળ, ગાંઠિયા, સોનપાપડી, ચવાણું, ચા-ખાંડ, લોટ, ખીચડી, બટેટા, સેવ મમરા, તેલની બોટલ, બિસ્કીટ, ફરાળી ચેવડો વિગેરીની કીટ તૈયાર કરી જૂનાગઢના સામાજિક કાર્યકર અને સંસ્થાના પ્રમુખ મનસુખભાઈ વાજાના માર્ગદર્શન હેઠળ સત્યમ સેવા યુવક મંડળ ટ્રસ્ટ, ગાયત્રી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, ર્નિમળ વ્રજ ફાઉન્ડેશન, સાંઇનાથ અન્નક્ષેત્ર, વિજયાબેન લોઢીયા, મનીષભાઈ લોઢિયા(લોઢીયા જ્વેલર્સ) રમણીકભાઈ રાણીંગા, રાજેશભાઈ લાલચેતા, પ્રવિણાબેન ચોકસી, અભયભાઈ ચોકસી(જય ભવાની જ્વેલર્સ), પુષ્પાબેન દામજીભાઈ પરમાર, સુશીલાબેન શાહ, દયાબેન માણેક, કિરીટભાઈ ગંગદેવ, અરવિંદભાઈ દોમડીયા, ભરતભાઈ ગજેરા, જયાબેન પરમાર, વસંતલાલ નાથાલાલ રાજા, અશોકભાઈ મંગનાણી, શાંતાબેન બેસ, બટુકબાપુ વિગેરે દાતાઓના આર્થિક સહયોગ દ્વારા માનવ જ્યોત ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ મુંબઈના કુલીનભાઈ લુથિયા દ્વારા અમોને કપડા મળેલા, જેમાં સાડી, ડ્રેસ, પેન્ટશર્ટ વિગેરે આર્થિક રીતે નબળા પરિવારો માટે મોકલેલ જેનું વિતરણ આ સાથે પણ કરેલ છે. જન્માષ્ટમીના પવિત્ર તહેવાર આર્થિક રીતે નબળા અને જરૂરિયાતમંદ ૧૦૦૦ કુટુંબને નાગભાઈ વાળા, અમુદાનભાઈ ગઢવી, દીપલભાઈ રૂપારેલીયા, પરાગભાઈ કોઠારી, ગાડુભાઈ ઠેસીયા વિગેરે આ વિતરણ વ્યવસ્થામાં સામેલ હતા. વડાલ ખાતેથી આઈ શ્રી ખોડીયાર મંડળના માધાભાઈ પારધી, ભીયાળ, ચોકી, મજેવડી, વાલાસીમડી, બામણગામ, સુખપુર, કેરાળા, વંથલી, પ્લાસવા તેમજ જૂનાગઢ શહેરના જરૂરીયાતમંદ ૧૦૦૦ કુટુંબોને આ વિતરણ કરવામાં આવેલ હતું. આ સેવાયજ્ઞને સફળ બનાવવા માટે સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓ તેમજ સેવાભાવીઓ જેમાં સંસ્થાના પ્રમુખ મનસુખભાઈ વાજા, અરવિંદભાઈ મારડિયા, શાંતાબેન બેસ, અલ્પેશભાઈ પરમાર, મુકેશભાઈ મેઘનાથી, ચંપકભાઈ જેઠવા, પ્રવીણભાઈ જાેશી, અજીતભાઈ ગોધાણી, કે.એસ. પરમાર, યોગેશભાઈ ચાવડા, રાજેન્દ્રભાઈ ચુડાસમા, સરોજબેન જાેશી અને મનોજભાઈ સાવલિયા જહેમત ઉઠાવેલ હતી.

error: Content is protected !!