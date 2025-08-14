ભાજપની શહેરવ્યાપી તિરંગા યાત્રામાં મહાનગર દેશભક્તિના રંગમાં રંગાયું

જૂનાગઢ મહાનગર ભાજપા મીડિયા વિભાગનાં સંજય પંડ્યાની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, દેશ ૧૫મી ઓગસ્ટએ ૭૯મો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે તેમજ આતંકવાદ સામે ભારતીય સૈન્યના અદમ્ય સાહસ અને શૌર્યની વિજયગાથાના પ્રતીક ઓપરેશન સિંદૂર તેમજ ભાજપાના હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત શહેર ભાજપ પ્રમુખ ગૌરવભાઇ રૂપારેલિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ મહાનગરના ૧૫ વોર્ડમાં દેશભક્તિની ગુંજ સાથે આજે ભવ્ય તિરંગા વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં સંગઠનની કાર્યયોજના અનુસાર ભારતીય જનતા પાર્ટી જૂનાગઢ મહાનગર યુવા મોરચા દ્વારા મહાનગર અધ્યક્ષ ગૌરવભાઇ રૂપારેલિયા નાં માર્ગદર્શન હેઠળ ત્રિરંગા વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જેમાં ૫૦૦૦ તિરંગા વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં અધ્યક્ષ ગૌરવભાઈ રૂપારેલિયા, જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા મેયર ધર્મેશભાઈ પોશિયા, ડેપ્યુટી મેયર આકાશભાઈ કટારા, શાસકપક્ષના નેતા મનનભાઈ અભાણી, પુર્વ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હરેશભાઈ પરસાણા, તિરંગા વિતરણ કાર્યક્રમનાં ઇન્ચાર્જ વિજયસિંહ ઝાલા, પ્રવીણભાઈ વાઘેલાતથા કેવિન અકબરી સહિત મહાનગરના આગેવાનો હોદેદારો પદાધિકારીઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.