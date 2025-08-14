સક્કરબાગ પ્રાણીસંગ્રહાલય જૂનાગઢ ખાતે વિશ્વ વરૂ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી

સકકરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય ખાતે તારીખ ૧૩-૮-૨૦૨૫ના રોજ વિશ્વ વરૂ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયની સ્થાપના ૧૮૬૩માં જૂનાગઢના નવાબ મોહબત ખાનજી બાબી-૨ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સકકરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય એ ભારતના સૌથી જૂના પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાનું એક છે. સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય એ સક્કરબાગ ઝૂઓલોજિકલ ગાર્ડન અથવા જૂનાગઢ પ્રાણીસંગ્રહાલય તરીકે પણ ઓળખાય છે કે જે ૮૪-હેક્ટર (૨૧૦-એકર) મા ફેલાયેલું છે. ગંભીર રીતે જાેખમમાં રહેલી પ્રજાતિઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓ કેપ્ટિવ બ્રીડિંગ પ્રોગ્રામ કાર્યરત છે. આ બ્રીડીંગ પ્રોગામમાં ૧. એશીયાઇ સિંહ ૨. ભારતીય વરૂ ૩. ચૌસીન્ગા ૪. ઘુડખર ૫. ચિંકારા અને ૬. ગીધનો સમાવેશ થાય છે. સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય, જૂનાગઢ દ્વારા સી.ઝેડ.એ.ની માન્યતા મળ્યા બાદ સમયાંતરે જયપુર ઝૂ ખાતેથી, જાેધપુર ઝૂ ખાતેથી, મૈસુર ઝૂ ખાતેથી એમ કૂલ ૯ વરૂને એનીમલ એચેંજ પ્રોગ્રામ હેઠળ વુલ્ફ બ્રીડીંગ સેંટર ખાતે મેળવવામાં આવેલ હતા. ત્યારબાદ કંઝરવેશન બ્રીડ્રીંગ સેંટ્રમાં મળેલ સફળતા બાદ હાલમાં કુલ ૧૦૦થી વધુ ભારતીય વરૂઓ રાખવામાં આવેલ છે. સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય જૂનાગઢ ખાતેથી બનાસકાંઠા ડીવીઝન ખાતે, આંબરડી સફારી પાર્ક ખાતે, દેવળિયા સફારી પાર્ક ખાતે અને ધ્રાંગધ્રા ખાતે ભારતીય વરૂઓ મોકલવામાં આવ્યા છે. વિશ્વ વરૂ દિવસ નિમિતે સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય જૂનાગઢ ખાતે બહાઉદ્દીન સાયંસ કોલેજના વિધ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેસરઓને ભારતીય વરૂ વિષે જાગૃતિનાં કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલ છે. પરિક્ષેત્ર વન અધિકારીશ્રી, સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય, જૂનાગઢ, બાયોલોજીક્ચ્છી, એજ્યુકેશન ઓફીસર, વનપાલ, વનરક્ષકઓ તથા સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયના સ્ટાફ દ્વારા ભારતીય વરુના કંઝરવેશન બ્રીડીંગ સેંન્ટરની મુલાકાત કરાવવામાં આવેલ અને વરૂ વિશે એક્સ્પર્ટ લેકચર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવેલ અને વરૂ નું મહત્વ સમજાવતી રેલીનું આયોજન પણ કરવામાં આવેલ હતું. તદુપરાંત વરૂ સંરક્ષણ વિશે માહિતગાર કરવામાં આવેલ હતા. નીવસનતંત્રમાં વરૂની ભૂમિકાને સમજવી, વરૂ માટેના જાેખમો વિશે માહિતી પ્રદાન કરી, તેમના માટે સંરક્ષણ પ્રયાસો કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને માહિતી આપવામાં આવેલ હતી.