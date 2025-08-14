જૂનાગઢ હાટકેશ યુવક મંડળ નિર્મિત ફલોટ આવતીકાલે સાતમે ખુલ્લો મુકાશે

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ, સાંદિપની આશ્રમ નિર્માણ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણ લીલાની ઝાંખી, ૨૦ હજાર મોતી લગાડેલી ૭૦ ફૂટ લાંબી મખમલ કાપડની રંગોળી સહિતના અનેક આકર્ષણ : દર્શનાર્થીઓ કૃષ્ણ અને દેશભક્તિના રંગે રંગાશે, તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ
જૂનાગઢમાં જન્માષ્ટમી પર્વ અંતર્ગત હાટકેશ્વર મંદિર પાસે હાટકેશ યુવક મંડળ દ્વારા દર વર્ષે ફ્લોટ સુશોભન કરવામાં આવે છે.આ વર્ષે પણ કૃષ્ણ ભક્તિ ઉપરાંત રાષ્ટ્રભક્તિના સમન્વય સાથેની થીમ પર ફલોટ નિર્માણની તૈયારીને અંતિમ આપવામાં આવી રહ્યો છે. હાટકેશ્વર મંદિર પાસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની લીલા દર્શાવતા ફલોટ અંતર્ગત સાંદિપની આશ્રમ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. ૭૦ ફૂટ લાંબી ૨૦ હજાર મોતી લગાવેલી મખમલ( વેલવેટ) કાપડની રંગોળી, ઉપરાંત સ્વાતંત્ર્ય દિન અંતર્ગત દેશના જવાનોને બિરદાવવા ઓપરેશન સિંદૂરની વિશાળ થીમ અને સેલ્ફી પોઇન્ટ સહિત અને આકર્ષણો રહેશે. કૃષ્ણ લીલાની ઝાંખીમાં સાંદિપની આશ્રમમાં કૃષ્ણ સુદામાના વિષયને લગતા ફલોટ ઉપરાંત શણગારમાં પણ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે અલગ પ્રકારની રંગોળી બનાવવામાં આવી છે. હાટકેશ્વર મંદિર પાસે વિશાળ પરિસરમાં ૭૦ ફૂટ લાંબી રંગબેરંગી વેલ્વેટ કાપડ અને ૨૦ હજાર મોતી જડિત નયન રમ્ય મખમલ રંગોળી આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે, દર્શનાર્થે આવતા ભાવિકો માટે સેલ્ફી પોઇન્ટ ઉપરાંત રંગબેરંગી લાઈટોનો શણગાર સહિતના વિશિષ્ટ આયોજન નિહાળી લોકો કૃષ્ણ અને દેશભક્તિના રંગે રંગાશે. એક મહિનાથી ૫૦થી વધુ સભ્યોની ફલોટ નિર્માણની તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે. જેને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. આવતીકાલે શુક્રવારે સાતમના દિવસે સવારે શહેરીજનો માટે ફ્લોટ ખુલ્લો મુકાશે. શુક્રવાર અને શનિવાર બે દિવસ સુધી લોકોને શ્રીકૃષ્ણની લીલાની ઝાંખી તથા દેશભક્તિની થીમ અને રંગબેરંગી શણગાર સહિતના રાષ્ટ્રભક્તિ અને કૃષ્ણ ભક્તિના સમન્વય સાથેનો ફલોટ નિહાળવા મળશે.
જન્માષ્ટમીની રાત્રે મટકી ફોડ મહોત્સવ
હાટકેશ યુવક મંડળ દ્વારા મંદિર પાસે જ વિશાળ પરિસરમાં શનિવારે રાત્રે કૃષ્ણ જન્મ અંતર્ગત મહા આરતી દ્વારા લાલાના જન્મોત્સવને વધાવશે આરતી કાર્યક્રમ બાદ ડીજેના તાલે ભવ્ય મટકીફોડના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.