વીરપુર જલારામ પોલીસ ટીમ દ્વારા ૧૫મી ઓગસ્ટ અને જન્માષ્ટમીતા તહેવાર પહેલા ૭૭૧ પેટી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો

પી.આઈ. એસ.જી. રાઠોડ અને તેમની ટીમ દ્વારા દારૂ કટીંગ થાય તે પહેલા જથ્થા પર ઘોષ બોલાવી નાખી : દારૂ અને વાહનો સહિત ૧.૬૭ કરોડનો મુદામાલ કબ્જે કરી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા
વીરપુર જલારામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી કાગવડ ગામની રેલવે ફાટકના બ્રિજ નીચેથી વીરપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.જી. રાઠોડની ટીમ દ્વારા ૧૫ મી ઓગસ્ટ અને જન્માષ્ટમી સહિતના તહેવાર પહેલા દારૂનું કટીંગ થાય તે પહેલા ૭૭૧ નંગ ઇંગ્લિશ દારૂની પેટીઓ, સપ્લાયમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા વાહનો સહિત ૧.૬૭ કરોડ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ કબજે કરી લેવામાં આવ્યો છે જેમાં દારૂનું કટીંગ થાય તે પહેલા પોલીસ પહોંચી જતા કટીંગ કરતા તમામ વાહન ચાલકો અને કટીંગ કરનારાઓ સહિત ભાગી છુટ્યા હતા. આ અંગેની પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર યાત્રાધામ વીરપુર જલારામ પોલીસ ટીમ પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ જી રાઠોડ ગામની રેલ્વે ફાટકના બ્રિજ નીચે દારૂનું કટીંગ થવાનું છે અને મોટો દારૂનો જથ્થો કટીંગ થવાની તૈયારીઓ છે જે બાબતે મળેલી બાતમીના આધારે તુરંત બાદની વાળી જગ્યા ઉપર દોડી જઈને રેડ કરી ગેસના ટેન્કરમાં ચોરખાનું બનાવી છુપાવેલ અંગ્રેજી દારૂ અન્ય વાહનોમાં દારૂનું કટીંગ થવાની કામગીરી ચાલુ થાય તે પહેલા પોલીસ પહોંચી જતા પોલીસને આવતા જ હોય વાહન ચાલકો સહિતના સૌ કોઈ અંધારાનો લાભ લઇ નાસ્યા હતા તો કે આ રેડમાં પોલીસથી ટીમ દ્વારા દારૂ તેમજ અન્ય મુદ્દામાલ કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.