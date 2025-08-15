જન્માષ્ટમી ઉપર જગતમંદિરનાં નામે ઓનલાઇન ફ્રોડ : ભગવાન દ્વારકાધીશને ઓનલાઇન ચડાવાની રકમ સહિતની સેવાઓની ઓફર : સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ ઉંઘમાં છે ?

ચારધામ પૈકીનાં એક યાત્રાધામ એવા દ્વારકાનાં જગતમંદિરનાં નામે કેટલાક લેભાગુ તત્વો બનાવટી વેબસાઇટ તથા એપ્લિકેશન માધ્યમથી ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરી રહ્યા હોવાની ઘટનાઓ તાજેતરમાં બહાર આવી હતી જે પછી ફરી એક વખત જન્માષ્ટમી પર્વ પર જગતમંદિરે ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશને ચડાવા(ભેટ) તથા માખણ – મિશ્રીનાં ભોગ સહિતની સેવાઓ અર્પણ કરવાનો દાવો કરતી એક એપ પ્રકાશમાં આવી છે. ઘરમંદિર નામની આ એપ વડે જન્માષ્ટમી પર્વ પર જગતમંદિરે ભક્તોનાં નામે વિવિધ સેવાઓ અર્પણ કરવાનાં નામે ૧૫૧ રૂા.૨૦૧ રૂા.૩૦૧ રૂ સુધીની રકમ ઓનલાઇન વસૂલવામાં આવી રહી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ આ નામનું એકાઉન્ટ કાર્યરત છે. જે એકાઉન્ટ પરથી તમને સીધા એપ્લિકેશન પર ડાયવર્ટ કરવામાં આવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જગતમંદિરે આવી કોઇ સેવા ઉપલબ્ધ નથી. એટલેકે આ એપ દ્વારા જગતમંદિરનાં નામે ઓનલાઇન પૈસા ઉઘરાવી છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી છે અને લોકોની શ્રદ્ધા સાથે ખિલવાડ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મંદિર વ્યવસ્થાપક સમિતિ દ્વારા આવી બનાવટી એપ્લિકેશન અને બનાવટી સોશ્યલ મિડીયા આઇડીથી સાવધાન રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
જન્માષ્ટમી પર આ રીતે કરોડોનો ફ્રોડ થઇ શકે ત્યારે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ કેમ નિષ્ક્રિય છે ?
ઉલ્લેખનીય છે કે મંદિર વ્યવસ્થાપક સમિતિ દ્વારા થોડા સમય પહેલા પણ આવા બનાવટી ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ્સથી સાવધાન રહેવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. હવે ફરી વખત લોકજાગૃતિ માટે અપીલ કરી છે. મંદિર વ્યવસ્થાપક સમિતિ તો ફક્ત તેનાં કર્તવ્ય મુજબ સાવધાન કરી શકે પરંતુ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે તો આ મુદ્દે કાર્યવાહી કરવી જાેઇએ છતા કેમ સાયબર પોલીસ નિષ્ક્રિય છે ? જન્માષ્ટમી પર્વ પર શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવનો લાભ લેવા લાખો શ્રદ્ધાળુ દ્વારકા આવે છે પરંતુ કરોડો ભક્તો એવા પણ હોય છે જે દ્વારકા નથી આવી શકતા ત્યારે જન્માષ્ટમી પર્વ પર આવી બનાવટી વેબસાઈટ દ્વારા જગતમંદિરનાં નામે ભક્તો સાથે કરોડોની છેતરપિંડી થઇ શકે છે. આમ છતાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ કેમ નિષ્ક્રીય છે એ અંગે અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. જન્માષ્ટમી પર્વ પર અનેક લોકો આ છેતરપિંડીનો ભોગ બને એ પહેલા જ આ કેસમાં પોલીસે જાતે ફરીયાદી બનીને આ બનાવટી પ્લેટફોર્મ ચલાવનારા ઠગબાજાેને ઝડપી લેવા જાેઈએ.