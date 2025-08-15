Saurashtra Bhoomi News
રાજકોટમાં ‘શૌર્યનું સિંદૂર લોકમેળા’નું પ્રભારી મંત્રી રાઘવજી પટેલના હસ્તે ઉદઘાટન કરાયું

જિલ્લા કલેક્ટર ડો. ઓમ પ્રકાશ દ્વારા રૂા.૨૧ લાખનો ચેક ‘મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ ફંડ’માં અર્પણ કરાયો : પ્રદર્શન સહ વેચાણ મેળા, શહેર પોલીસના પ્રદર્શન સ્ટોલનું ઉદઘાટન : મંત્રી રાઘવજીભાઈએ ચકડોળમાં બેસી મેળાનો આનંદ માણ્યો, અઘોરી ગ્રૂપની સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિ નિહાળી

રાજકોટના પ્રભારી મંત્રી રાઘવજી પટેલે, કેબિનેટ મંત્રી ભાનુબહેન બાબરીયાની ઉપસ્થિતિમાં રેસકોર્સ ખાતે દીપ પ્રાગટ્ય સાથે ભાતીગળ ‘શૌર્યનું સિંદૂર લોકમેળા-૨૦૨૫’નો વિધિવત પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આરંભ સાથે જ લોકમેળામાં મહાલવા જનમેદની ઉમટી પડી હતી. આ અવસરે જિલ્લા કલેક્ટર ડો. ઓમ પ્રકાશ દ્વારા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર વતી રૂા.૨૧ લાખનો ચેક ‘મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ ફંડ’માં આપવા માટે મંત્રીને અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. લોકમેળા અમલીકરણ સમિતિ દ્વારા રાજકોટની પરંપરા મુજબ, રેસકોર્સ ખાતે તા. ૧૪થી ૧૮ ઓગસ્ટ – પાંચ દિવસ સુધી જન્માષ્ટમીના લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેનો ઉદઘાટન સમારોહ રમેશ પારેખ ઓપન એર થિયેટર, રેસકોર્સ ખાતે યોજાયો હતો. આ અવસરે લોકોને સંબોધતા રાજકોટના પ્રભારી મંત્રી રાઘવજી પટેલે કહ્યું હતું કે, લોકમેળા માટે ‘શૌર્યનું સિંદૂર’ નામ પસંદ કરનાર અને તેને મંજૂર કરનારને ખાસ અભિનંદન પાઠવું છું. ઓપરેશન સિંદૂર એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દેશદાઝ અને સૈન્યના અપ્રતિમ સાહસ અને જવાંમર્દીનું પ્રતીક છે. ‘શૌર્યનું સિંદૂર’ લોકમેળો નામ તેને સાર્થક કરે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, રાજકોટના આ પરંપરાગત લોકમેળાને માણવા માટે સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી લાખો લોકો આવે છે. મેળા થકી અનેક લોકોને રોજગારી પણ મળે છે. મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, જીવનમાં મનોરંજન પણ જરૂરી છે. આ લોકમેળો તહેવારો પર મનોરંજનનું મોટું કેન્દ્ર હોય છે, ત્યારે તેમણે સૌને મનભરીને મેળો માણવા અપીલ કરી હતી. આ સાથે તેમણે સૌને જન્માષ્ટમી પર્વની શુભકામના પણ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રી ભાનુબેન બાબરીયાએ જન્માષ્ટમીની શુભકામના પાઠવતાં કહ્યું હતું કે, લોકમેળો એ માનવહૃદયમાં રહેલાં આનંદનો ઉભરો છે. લોકમેળો ગુજરાતની સંસ્કૃતિનો ધબકાર છે, મેળો પરંપરાને જીવંત રાખે છે, મેળો સામાજિક સમરસતા, એકતા અને બંધુતાનું પ્રતીક છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, લોકમેળો માત્ર મનોરંજનનું સાધન નથી, એ અર્થ વ્યવસ્થાને પણ ગતિ આપે છે. અહીં સખીમંડળની બહેનો આર્ત્મનિભર બને, તેવા આશયથી પ્રદર્શન સહ વેચાણ મેળામાં તેમને વિનામૂલ્યે સ્ટોલ આપવામાં આવ્યા છે. ‘ઓપરેશન સિંદૂર’નો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, દેશના જવાનોની તાકાતને બિરદાવવા માટે આ લોકમેળાને ‘શૌર્યનું સિંદૂર‘ નામ આપ્યું, જે પ્રશંસનીય છે. લાખો લોકો આ મેળામાં મહાલવા આવશે, ત્યારે બાળકોનું ધ્યાન રાખવા, સ્વચ્છતા જાળવવા અને નિયમોનું પાલન કરવા તેમણે અપીલ કરી હતી. રાજકોટના મેયર નયનાબહેન પેઢડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટની ઉત્સવપ્રિય જનતા માટે લોકમેળા વગર જન્માષ્ટમી અધૂરી છે. મેયરશ્રીએ મેળામાં આવતા લોકોને વિવિધ રાઇડ્સનો આનંદ માણવા સાથે હસ્તકલાની અવનવી વસ્તુઓ નિહાળવા, સ્વચ્છતા જાળવવા, પોલીસ વિભાગે નક્કી કરેલા નિયમોનું પાલન કરવા અનુરોધ કર્યો હતો. આ તકે જિલ્લા કલેક્ટર ડો.ઓમ પ્રકાશે સ્વાગત પ્રવચન થકી સૌને આવકાર્યા હતા. મેળાની રૂપરેખા આપતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, ડિઝાસ્ટરના પાંસાને ધ્યાનમાં રાખીને રેસકોર્સ મેદાનની આશરે ૭૦ હજાર ચોરસ મીટર જગ્યામાંથી ૨૩ હજાર ચોરસ મીટર વિસ્તારનો જ ઉપયોગ કરી, બાકી ૪૬ હજાર ચોરસ મીટર જગ્યા ખાલી રાખવામાં આવી છે. ફ્રી મૂવમેન્ટ માટે પહોળા રસ્તાઓ તથા રાઈડ્સ વચ્ચે જગ્યા રાખવામાં આવી છે. જેના કારણે લોકો વધુ સરળતાથી મેળામાં મહાલી શકશે. દીપ પ્રાગટ્યથી સમારોહનો આરંભ થયા બાદ મહાનુભાવોને સિંદૂરના છોડ, પુષ્પગુચ્છ અને ખાદીનો રૂમાલ આપીને તેમનું અભિવાદન કરાયું હતું. કાર્યક્રમની આખરમાં રાજકોટ શહેર-૧ પ્રાંત અધિકારી સુશ્રી ચાંદની પરમારે આભારવિધિ કરી હતી. આ અવસરે ગુજરાત આર્થિક વિકાસ નિગમના ઉપક્રમે આયોજિત પ્રદર્શન સહ વેચાણ મેળા ઉપરાંત શહેર પોલીસના પ્રદર્શન સ્ટોલનું પણ ઉદઘાટન મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. મંત્રીએ અધિકારીગણ સાથે મેળામાં ગ્રાહક સુરક્ષા, ગીર ગંગા સંસ્થા સહિતના સ્ટોલ્સની મુલાકાત લીધી તેમજ ચકડોળમાં બેસીને મેળાનો આનંદ માણ્યો હતો. મેળાના મુખ્ય ડોમમાં સાંજે અમદાવાદના અઘોરી ગ્રૂપ દ્વારા રજૂ કરાયેલી સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિને મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, મંત્રી ભાનુબહેન બાબરીયા સહિતના મહાનુભાવોએ નિહાળી હતી. આ સાથે તેઓએ લોકમેળા અમલીકરણ સમિતિએ કરેલા સુંદર આયોજનને બિરદાવ્યું હતું.

