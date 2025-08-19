જૂનાગઢના ગિરનારી ગ્રુપ દ્વારા જન્માષ્ટમી પર્વની ઉત્સાહભેર કરવામાં આવેલ ઉજવણી

શ્રીકૃષ્ણનો જન્મોત્સવ એ સત્ય, પ્રેમ અને કરૂણાનું ઉજાસ છે : ડો. આકાશ કોરાટ(એમ.ડી. મેડીશીન ખ્તદ્બીજિ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ, જૂનાગઢ)
ગિરનારી ગ્રુપના સમીર દત્તાણી તથા સંજય બુહેચાની સંયુક્ત અખબારી યાદીમાં જણાવવામાં આવે છે કે, જૂનાગઢ શહેરમાં ધાર્મિક ઉત્સાહ અને ભક્તિભાવ સાથે જન્માષ્ટમી પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પર્વના અવસર પર ગિરનારી ગ્રુપ દ્વારા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વિવિધ જીવનપ્રસંગોને દર્શાવતી સુંદર અને આકર્ષક પ્રતિકૃતિઓ તૈયાર કરી શહેરના શ્રદ્ધાળુઓ માટે વણઝારી ચોક ડબ્બા ગલીના નાકા પર દર્શનાર્થે મૂકવામાં આવી હતી. આ પ્રતિકૃતિઓના દર્શનથી ભક્તજનોને શ્રીકૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપનું પારણું, યમુના પાન, ગોવર્ધન પર્વત સહિતની અવિસ્મરણીય ઝાંખીઓ જાેવા મળી હતી. ધર્મપ્રેમી જનતા માટે આ પ્રતિકૃતિઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી હતી. જૂનાગઢ જલારામ ભક્તિ ધામના ટ્રસ્ટી પ્રો. પી. બી. ઉનડકટ, જગદીશભાઈ દતાણી સહિત નગરવાસીઓ તથા બહારગામથી આવેલ ભક્તજનો મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આરાધનામાં લીન બન્યા હતા. પર્વની ભવ્યતા વધારવા હરિઓમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ જૂનાગઢ દ્વારા ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શોભાયાત્રામાં ગિરનારી ગ્રુપ દ્વારા વિશેષ રીતે તૈયાર કરાયેલા બે સુશોભિત ફ્લોટ સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ફ્લોટમાં શ્રીકૃષ્ણના બાળસ્વરૂપ તેમજ જય જવાન જય કિસાન ની પ્રતિકૃતિઓ દર્શાવવામાં આવી હતી, જેને જાેઈને જનસમૂહમાં અતિ આનંદનો માહોલ સર્જાયો હતો. વરસતા વરસાદમાં શોભાયાત્રા જયારે શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થઈ રહી હતી. ત્યારે માર્ગો ભક્તિરસથી ગુંજી ઉઠ્યા હતા. લોકો દ્વારા હર્ષધ્વનિ અને ફૂલવર્ષા કરીને શોભાયાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જન્માષ્ટમી પર્વના અવસર પર રાત્રે વણઝારી ચોક ખાતે મટકી ફોડનો કાર્યક્રમ પણ આયોજીત થયો હતો. યુવાનોએ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે મટકી ફોડની પરંપરા નિભાવતાં સમગ્ર ચોકમાં હર્ષ અને આનંદનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. મટકી ફોડના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને દરેકે પર્વની આ અનોખી મજા માણી હતી. આ રીતે ગિરનારી ગ્રુપ અને વણઝારી ચોક યુવક મંડળના સંયુક્ત પ્રયાસોથી જન્માષ્ટમી પર્વ ધાર્મિક શ્રદ્ધા, ભક્તિભાવ અને સામાજિક સૌહાર્દ સાથે અતિ ભવ્ય રીતે ઉજવાયો હતો. આ મહોત્સવને સફળ બનાવવા માટે ગિરનારી ગ્રુપના સભ્યશ્રીઓ શ્રી, દિનેશભાઈ રામાણી, સમીરભાઈ દવે, પિયુષભાઈ કાછડીયા, અક્ષિતભાઈ કુબાવત, ચિરાગભાઈ કોરડે, વિપુલભાઈ બુધદેવ, ભરતભાઈ સંપટ, હરિભાઈ કારીયા, બીપીનભાઈ ઠકરાર, ભાવિનભાઈ ઉનડકટ, દિલીપભાઈ દેવાણી સહિત વણઝારી ચોક યુવક મંડળના શ્રી ધાર્મિકભાઈ, મયુરભાઈ રાઠોડ, જયદીપભાઈ પેઈન્ટર, દીપકભાઈ માળી, સંદીપભાઈ ચુડાસમા સહિતના લોકોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી તેમ યાદીના અંતે જણાવેલ હતું.