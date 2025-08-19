Saurashtra Bhoomi News
જૂનાગઢ હાટકેશ યુવક મંડળ દ્વારા જન્માષ્ટમી પર્વ -મટકી ફોડ મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી

Breaking News

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ, સાંદિપની આશ્રમ અને કૃષ્ણ લીલાની ઝાંખી, ૭૦ ફૂટ લાંબી ૨૦ હજાર મોતી જડિત મખમલ કાપડની રંગોળી સહિતના અનેક આકર્ષણ

જન્માષ્ટમી પર્વ અંતર્ગત હાટકેશ યુવક મંડળ દ્વારા ગંધ્રપવાડા હાટકેશ્વર મંદિર પાસે કૃષ્ણ અને દેશભક્તિના સમન્વય સાથે વિશાળ પરિસરમાં ફલોટ બનાવાયો હતો. જેમાં ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ, સાંદિપની આશ્રમ અને કૃષ્ણ લીલાની ઝાંખી, સેલ્ફી પોઇન્ટ, ૭૦ ફૂટ લાંબી ૨૦ હજાર મોતી જડિત મખમલ કાપડની રંગોળી, ગાર્ડન ઝુલો સહિતના અનેક આકર્ષણ જાેવા હજારો લોકો ઉમટયા હતા. આઠમની રાત્રે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ મહા આરતી બાદ ડીજેના તાલે ૪૦ ફૂટ ઊંચાઈ પર રહેલી મટકી ફોડવામાં આવી હતી. મટકી ફોડ મહોત્સવ બાદ દાંડિયા રાસની રમઝટ દ્વારા જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરાઈ હતી.

