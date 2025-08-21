“સફળતા સ્ટાફને આભારી છે, કોઈ ખામી રહી ગઈ હોય તો મારી છે” : મનોહરસિંહ જાડેજા, ગીરસોમનાથના વિદાય લઈ રહેલા એસપી

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાંથી બદલી થઈને અરવલ્લી જિલ્લામાં જતા એસપી મનોહરસિંહ જાડેજાએ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની સ્નેહ ભરેલી લાગણીઓને યાદ કરી આભાર માન્યો
ગત ૩.૫ વર્ષ દરમિયાન આ પવિત્ર ધરતી પર સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ તરીકે સેવા આપવા નો અવસર મારા જીવનનો એક અમૂલ્ય અધ્યાય રહ્યો છે. આ અવધિ દરમિયાન આપ સૌ સાથે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો, તે મારા માટે ગૌરવની સાથે હૃદયસ્પર્શી અનૂભવ રહ્યો. દરેક પરિસ્થિતિમાં આપ સૌએ દર્શાવેલો સહકાર, શિસ્ત, જવાબદારી અને નિષ્ઠા અવિસ્મરણીય છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં હોય, લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં હોય કે પછી અચાનક પડકારો સામે ઉભા રહેવામાં – ગીર સોમનાથ પોલીસની ટીમે હંમેશા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન આપ્યું છે. મારા કાર્યકાળ દરમિયાન મળેલો આપનો સાથ અને વિશ્વાસ જીવનભર યાદ રહેશે. આ જીલ્લામાં કોઈપણ કામ માં મને એક લીડર તરીકે ક્યારેય નિષ્ફળતા નથી મળી એ માટે ગીર સોમનાથ પોલીસ પર મને હંમેશા ગર્વ રહેશે. જીલ્લામાં જે કોઈ સારી કામગીરી થઈ છે એનો શ્રેય હું ખુલ્લા તડકામાં આખો દિવસ રોડ પર ઊભા રહેતા અને વરસતા વરસાદ માં નિષ્ઠાથી પોતાની ફરજ બજાવતા મારા તમામ પોલીસ જવાનો અને અધિકારીઓને આપું છું,પોલીસ સ્ટેશનમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ, ન્ઝ્રમ્,ર્જીંય્ નો સ્ટાફ ને મારા ઓફિસ સ્ટાફ તથા અંગત સ્ટાફ ને આપુ છું. જે કોઈ કામ માં કોઈ ખામી રહી ગઈ છે તો તે મારી ખામી છે. વિદાયના આ ક્ષણે હું એટલું જ કહીશ કે આ પરિવારથી હું હંમેશા ભાવનાત્મક રીતે જોડાયેલો રહીશ.