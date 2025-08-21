પવિત્ર શ્રાવણ માસ અંતર્ગત શ્રી કષ્ટભંનજન દેવ હનુમાનજી મંદિરના ગર્ભગૃહમાં બદ્રીનાથ મંદિરની ઝાંખી કરાઈ, દાદાને સિલ્કના કાપડમાંથી તૈયાર થયેલા વાઘાધરાવયા

શ્રી શિક્ષાપત્રી લેખન એવં આચાર્યપદ સ્થાપન દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ વડતાલધામના ઉપક્રમે સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલધામ સંચાલિત સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ સાળંગપુરધામ શ્રીકષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિર ખાતે પ.પૂ.શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રીહરિપ્રકાશદાસજી (અથાણાવાળા)ની પ્રેરણાથી તેમજ કોઠારીશ્રી વિવેકસાગરદાસજી સ્વામીના માર્ગદર્શનથી શ્રાવણ માસના તારીખ ૨૧-૦૮-૨૦૨૫ને ગુરૂવારના રોજ દિવ્ય વાઘા પહેરાવ્યા છે. તથા શ્રીકષ્ટભંનજન દેવ હનુમાનજી મંદિરના ગર્ભગૃહમાં બદ્રીનાથ મંદિરની ઝાંખી કરાઈ. આજે સવારે ૫:૪૫ કલાકે શણગાર આરતી પૂજારી સ્વામી(અથાણાવાળા)દ્વારા કરવામાં આવી હતી. શ્રીહરિ મંદિરમાં હિંડોળા કરવામાં આવ્યા છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન શ્રી હનુમાન ચાલીસા પાઠ અનુષ્ઠાન દરરોજ પવિત્ર બ્રાહ્મણો દ્વારા કરવામાં આવે છે. સવારે ૭થી સાંજે ૬ દરમિયાન કરવામાં આવે છે.આ અનેરા દર્શનનો લાભ અનેક ભક્તોએ પ્રત્યક્ષ તેમજ ઓનલાઈન લઈ ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો છે. આજના શણગાર વિશે પૂજારી સ્વામીએ જણાવ્યું કે, આજે શ્રાવણ મહિના નિમિત્તે શ્રીકષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજીના ગર્ભગૃહમાં સિંહાસને બદ્રીનાથ મંદિરની થીમનો શણગાર કરાયો છે. તો દાદાને સિલ્કના કાપડમાંથી સુરતમાં ૭ દિવસની મહેનતે તૈયાર થયેલા વિશેષ વાઘા પહેરાવ્યા છે.