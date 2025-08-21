પોરબંદર જિલ્લાના ૮ ડેમમાંથી ત્રણ ડેમ ૧૦૦% ટકા ભરાયા જેમાં અમીપુર, સારણ અને સોરઠી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં દરવાજા ખોલાયા

અમીપુર ડેમના ત્રણ દરવાજા ખોલાતા પોરબંદરના રાતીયા, બળેજ, કડછ, ઉટડા કુતિયાણાના અમીપુર, કડેગી, મહિયારી અને માંગરોળ તાલુકાના ઘેડ બગસરા આ નિચાણ વાળા વિસ્તારના લોકોને સાવચેત કરાયા
પોરબંદર જિલ્લાના ૮ ડેમ માંથી ત્રણ ડેમ ૧૦૦% ટકા ભરાયા છે. અમીપુર, સારણ અને સોરઠી ડેમ ઓવરફ્લો થતાં દરવાજા ખોલાયા છે, અમીપુર ડેમના ત્રણ દરવાજા ખોલાતા નિચાણ વાળા વિસ્તારના લોકોને સાવચેત કરાયા છે. પોરબંદર જિલ્લામાં અને ઉપરવાસના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા અતિભારે વરસાદની આગાહી અપાઇ હોવાના પગલે સતત વરસાદ વરસી રહ્યો હોવાથી પાણીના પ્રવાહની પોરબંદર પંથકમાં પુષ્કળ આવક થઈ રહી છે. પોરબંદર જિલ્લામાં ઉપરવાસના વિસ્તારોમાં પડેલ અને સ્થાનિક વરસાદના કારણે પાણીના પ્રવાહની આવક થતા જિલ્લાના આઠ ડેમમાંથી ત્રણ ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. ખાસ કરીને અમીપુર, સારણ અને સોરઠી ડેમ ૧૦૦ ટકા ભરાયા છે. આ ત્રણ ડેમ ઓવરફ્લો થતાં આ ડેમોના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. અને ફોદાણા ડેમ ૭૦% ખંભાળા ડેમ ૬૦ %, અડવાણા ડેમ ૨૮%, સારણ ડેમ ૧૦૦%, કાલિન્દ્રી ડેમ ૪૨%, રાણાખીરસરા ડેમમાં ૬૪% પાણીનો જથ્થો છે. પોરબંદર જિલ્લાના કુતિયાણા તાલુકાના વેધલી નદી પરના અમીરપુર સિંચાઈ યોજનામાં ઉપરવાસમાં વરસાદ હોવાથી ડેમમાં પાણીની આવક વધતા ડેમને પૂર્ણ જળ સપાટી લેવલ ૫.૬૪ મીટર ની સાપેક્ષમાં હાલ જળાશયનું લેવલ ૫.૬૪ મીટર છે. જે તેને કુલ ક્ષમતા શક્તિના૧૦૦% સુધી ભરાઈ ગયેલ છે. જે ર્વોનિંગ સ્ટેજે પહોંચેલ છે. અને અમીપુર ડેમમાં ૩૧ એમસીએમ પાણીની સંગ્રહ ક્ષમતા છે, ત્યારે ૪૦૪૬ ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે.અમીપુર ડેમના ૦.૩૦ મીટર ત્રણ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ ડેમ ના નિસવાસના માં આવેલ અસરગ્રસ્ત ગામોમાં કુતિયાણા તાલુકાના ગામો જેવા કે અમીપુર કડેગી અને મહિયારી પોરબંદર તાલુકાના ગામો જેવા કે રાતીયા બળેજ ઉટડા અને માંગરોળ તાલુકાના ગામો ઘેડ બગસરા આ ગામોના લોકોને સાવધાન રહેવા તથા નદીના પટમાં આવર જવર ન કરવા અને સલામત સ્થળે ખસી જવા સૂચના આપવામાં આવી છે તેમજ સારણ ડેમમાં એક દરવાજો ૦.૩૦ મીટર ખોલવામાં આવ્યો છે, ૧.૪૩૧ એમસીએમ પાણીની સંગ્રહ ક્ષમતા છે, અને આ ડેમમાં ૧૮૬.૩૮ ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. તેમજ રાણાખીરસરા ડેમમાં ૧૦૫૨.૩૦ ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે, આ ડેમની ૨.૬૦૩ એમસીએમ પાણીની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતા છે. જેમાંથી એક દરવાજો ૦.૩૦ મીટર ખોલવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત સોરઠી ડેમમાં ૮.૪૫૮૮ એમસીએમ પાણીની સંગ્રહ ક્ષમતા છે. આ ડેમ ૦.૩૦ મીટર ઓવરફ્લો થયો છે, ૧૫૬૯ ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે, પરંતુ, આ ડેમમાં દરવાજા નથી એટલે જેટલા ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે તેટલી જ જાવક છે. હાલ અમીપુર, સારણ, રાણા ખીરસરા, સોરઠી સહિતના ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. અને અમીપુર ડેમમાં ત્રણ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. પોરબંદર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. પોરબંદર જિલ્લામાં વરસાદ ચાલુ હોય પ્રવાસીઓએ તેમજ નીચાણ વાળા ગામોના સ્થાનિક લોકોએ જરૂરી તકેદારી રાખવા અને રસ્તા પરથી પાણી વહી રહ્યું હોય ત્યારે સાવધાની રાખવા કલેકટર એસ.ડી. ધાનાણી દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.