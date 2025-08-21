પોરબંદર જિલ્લાની ભોરાસર સીમશાળામાં વરસાદી પાણીના લીધે ફસાયેલ ૪ શિક્ષક અને ૪૬ વિદ્યાર્થીઓનું રેસ્ક્યુ કરાયું

જિ.પ્રા. શિક્ષણ અધિકારી વિનોદ પરમાર, પ્રાંત અધિકારી નેહા સોજીત્રા, રાણાવાવ પોલીસ અને ડીપીઓ ગૌતમભાઈ વાળા અને ડિઝાસ્ટરની ટીમે સલામત સ્થળે પહોંચાડ્યા
પોરબંદર જિલ્લામાં સતત પડી રહેલા વરસાદને લઈને ૩૨ વિવિધ રસ્તાઓ પર પાણીના પ્રવાહ વધવાને કારણે વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. બુધવારના રોજ પોરબંદરમાં અચાનક વધુ વરસાદને કારણે શ્રી ભોરાસર સીમ શાળામાં અભ્યાસ કરતા પોણા ત્રણસો વિધાર્થીઓ પૈકી શાળામાં ચાલતા કુલ ૯ વાહનોની ટ્રીપ પૈકી ૭ ટ્રિપ પૂર્ણ કરી હતી પરંતુ ૨ વાહનો વધુ વરસાદમાં રસ્તામાં વોકળામાં વધુ પાણી આવી જતાં નીકળી શકેલ ના હતા જેથી કુલ ૪૬વિધાર્થીઓ અને ૪ શિક્ષકો ફસાઈ ગયેલ હતા. આ અંગે વહીવટી તંત્રને જાણ થતાં બાળકો સહી સલામત પોતાના ઘરે પહોંચે તે માટે તુરંત એનડીઆરએફની ટીમ રવાના કરવામાં આવી હતી અને એનડીઆરએફની ટીમ,રાણાવાવ પોલીસ મદદથી વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને સલામત રીતે રસ્તો પસાર કરાવાયો હતો અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાના ઘરે સહીસલામત પહોંચાડ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે ભોરાસર સિમશાળાએ જતા વચ્ચે રસ્તામાં પાણીનો પ્રવાહ વધવાને કારણે બાળકો સિમશાળા ખાતેથી ઘરે પરત ફરી શકે તેમ ન હતા સ્કુલ ખાતે ફસાયાની જાણ થતા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી વિનોદ પરમાર, પ્રાંત અધિકારી નેહા સોજીત્રા, રાણાવાવ પોલીસના અધિકારી ઓ અને.ડી.પી.ઓ. ગૌતમભાઈ વાળા ડિઝાસ્ટરની ટીમ સાથે પહોંચ્યા હતાં અને બાળકોને સલામત રીતે રસ્તાને પાર કરાવ્યો હતો. અને બાળકો સલામત રીતે ઘરે પહોંચતા કર્યા હતાં. જેમાં રાણાવાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં કે જેમાં પી.આઈ તરીકે ફરજ બજા વતાં કર્મચારી વુમન નૈના તળાવિયા હોય મતલબ કે તેઓ પણ એક સ્ત્રી હોય ત્યારે નાના બાળકો ઉપર સ્ત્રી ની મમતા કેવી હોય તેનો તાદષ્ય નમૂનો ગઈ કાલે બાળકો ને પૂર પાણીમાં થી ઉંચકી ને સલામત બહાર કાઢતા હતાં ત્યારે જાેવા મળેલ. જેઓને સૌ કોઈ ઉપસ્થિત લોકોએ પોલીસ પણ ખરા સમયે પ્રજાનો સાચો મિત્ર બની રહેશે. ત્યારે તેઓની કામગીરીની પણ સરાહના કરવામાં આવેલી આ માટે જિલ્લા લેકટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, પ્રાંત અધિકારી કુતિયાણા, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી પોરબંદર, મામલતદાર રાણાવાવ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી રાણાવાવ, તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી રાણાવાવ,વુમન પી.આઈ. નૈના એન તળાવિયા રાણાવાવ, જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજન્ટ સ્ટાફ, રાણાવાવ નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત, મામલદાર સ્ટાફ અને રાણાવાવ પોલીસ અધિકારી અને સ્ટાફ એ ખૂબ જ સાથ અને સહકાર આપેલ છે અને દ્ગડ્ઢઇહ્લ ટીમ તથા રાણાવાવ પોલીસ મારફત રેસ્ક્યું કરેલ છે. આ તકે સૌનો શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ, ભોરાસર સીમ શાળા રાણાવાવ અને વાલીઓએ વહીવટી તંત્ર અને સરકારશ્રીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.