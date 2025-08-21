કેશોદ પંથકમાં બારે મેઘ ખાંગા : ઠેર-ઠેર પાણી ભરાઈ જતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું

કેશોદ વિસ્તારમાં વોકળા નદીના વહેણમાં ઉભી થયેલી અડચણોથી નિચાણવાળા વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ : કેશોદ વહીવટી તંત્ર અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ખડેપગે રહીને જાનમાલની નુકસાની અટકાવી
કેશોદ પંથકમાં વહેલી સવારથી મેઘરાજાએ મંડાણ કરી દેતાં ગણતરીની કલાકોમાં જયાં નજર નાખો ત્યાં પાણી પાણી કરી દીધું હતું. કેશોદ પંથકમાં સવારે બે-અઢી કલાકની મેઘરાજાની અણનમ બેટિંગથી પાંચથી સાત ઈંચ જેટલો સરેરાશ વરસાદ પડતા જ નિચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી લોકોના ઘરમાં ઘુસવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું. ત્યારે વરસાદ વિરામ લેવાનું નામ ન લેતાં પરિસ્થિતિ ગંભીર બનવા લાગી હતી. કેશોદના મામલતદાર સંદીપ મહેતા અને નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર મુકેશ વાઘેલા કર્મચારીઓ મશીનરી સાથે લઈને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચી ભરાઈ ગયેલાં પાણીથી માનવજીવનને ઉપરાંત જાનમાલની નુકસાની અટકાવવા જરૂર સુચના આપી તાબડતોબ કાર્યવાહી શરૂ કરાવી હતી. કેશોદ પંથકમાં સરેરાશ દશ ઈંચથી બાર ઈંચ જેટલો વરસાદ પડવાની સાથે ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ હોવાથી કેશોદ શહેર તાલુકામાં પસાર થતી ઉતાવળીયા નદી, ટીલોળી નદી, સાબળી નદી, ઓઝત નદી, મધુવતી નદી પુર આવવાથી બે કાઠે વહેતી હોય વરસાદી પાણીનો પ્રવાહ ફંટાઈ ખેતરોમાં અને સોસાયટીમાં ઘુસી ગયું હતું. સમગ્ર શહેરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. સદનશીબે મેઘરાજાએ ખમેયા કરતાં શહેરીજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. કેશોદના ઘેડ પંથકમાં ભારે વરસાદને કારણે કોઝવે પર પાણી ભરાઈ જતાં રસ્તાઓ બંધ થઈ જતાં અમુક ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યાં હતાં. કેશોદના મઘરવાડા ગામે પાણીમાં ફસાઈ ગયેલાં લોકોને વહીવટી તંત્ર દ્વારા બચાવ ટીમ મોકલી રેસ્કયુ કરીને સલામત બહાર લાવવામાં આવ્યાં હતાં. કેશોદ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં નિચાણવાળા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યાઓ જેવા મળી હતી.