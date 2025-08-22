પવિત્ર શ્રાવણ માસ અંતર્ગત શ્રી કષ્ટભંનજન દેવ હનુમાનજી દાદાને જરદોશી વર્કવાળા વાઘામાં સિંહાસને ૨૫૦ કિલો ગુલાબના ફુલનો શણગાર કરાયો તથા ફુગ્ગાઓનું શુશોભન કરાયું : દાદાનું રાજાેપચાર પૂજનનું આયોજન

Saurashtra Bhoomi News
શ્રી શિક્ષાપત્રી લેખન એવં આચાર્યપદ સ્થાપન દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ વડતાલધામના ઉપક્રમે સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલધામ સંચાલિત સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ સાળંગપુરધામ શ્રીકષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિર ખાતે પ.પૂ.શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રીહરિપ્રકાશદાસજી (અથાણાવાળા)ની પ્રેરણાથી તેમજ કોઠારીશ્રી વિવેકસાગરદાસજી સ્વામીના માર્ગદર્શનથી શ્રાવણ માસના તારીખ ૨૨-૦૮-૨૦૨૫ને શુક્રવારના રોજ દિવ્ય વાઘા પહેરાવ્યા છે. તથા શ્રીકષ્ટભંનજન દેવ હનુમાનજી દાદાને ગુલાબના ફુલોનો દિવ્ય શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. તથા ફુગ્ગાઓનુ શુશોભન કરાયું હતું. આજે સવારે ૫:૪૫ કલાકે શણગાર આરતી પૂજારી સ્વામી(અથાણાવાળા)દ્વારા કરવામાં આવી હતી. શ્રીહરિ મંદિરમાં હિંડોળા કરવામાં આવ્યા છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન શ્રી હનુમાન ચાલીસા પાઠ અનુષ્ઠાન દરરોજ પવિત્ર બ્રાહ્મણો દ્વારા કરવામાં આવે છે. સવારે ૭થી સાંજે ૬ દરમિયાન કરવામાં આવે છે.આ અનેરા દર્શનનો લાભ અનેક ભક્તોએ લઈ ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો. શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજીને કરાયેલા શણગાર વિશે પૂજારી સ્વામીએ જણાવ્યુ કે, આજે શ્રાવણ મહિના નિમિત્તે શ્રીકષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજીના સિંહાસને ૨૫૦ કિલો ગુલાબના ફુલનો શણગાર કરાયો છે. આ ફુલ વડોદરાથી મંગાવ્યા છે. તો હનુમાનજીને આજે વૃંદાવનમાં એક અઠવાડિયાની મહેનતે સાત કારીગરો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વાઘા પહેરાવ્યા છે. આ વાઘામાં જરદોશી વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત સવારે ૮થી ૧૦ વાગ્યા સુધી દાદાનું રાજાેપચાર પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ૫૦ કિલો ફુલનો દાદા પર અભિષેક કરવામાં આવશે. તો આજે હનુમાનજીને ૨૫૧ કિલો અલગ-અલગ વાનગીનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવશે.

