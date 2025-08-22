ખીજદળ અને રાણા કંડોરણા વાસીઓએ ધાડના ગુન્હાના તમામને આરોપીઓને ગણતરીની કલાકોમાં પોલીસે પકડી પાડી પ્રસંશનીય કામગીરીને બિરદાવી એસપી : એલ.સી.બી. પોલીસને સન્માનિત કરેલ

ગત માસમાં ખીજદળની સીમમાં ૧૯ લાખના દાગીના અને ૭૦ હજારના મુદ્દામાલની થઈ હતી લુંટ : તમામ ૮ આરોપીઓને ઝડપી પાડી તેમાં ૫ સામે ગુજસીટોકના કાયદા હેઠળ ગુન્હો નોંધી કરી પ્રસંશનીય કામગીરી
રાણાકંડોરણાના પુંજાપરા ધાર પાસે ગત તા.૨૮-૭-૨૦૨૫ના રોજ બપોરના સમયે બનેલ ૧૯ લાખના દાગીના તથા રોકડ રૂપિયાની લુંટના ગુનાનો ભેદ ગણતરીની કલાકોમાં ઉકેલી તમામ આરોપીઓને શોધી કાઢી લૂંટમાં ગયેલ તમામ મુદ્દામાલ રિકવરી કરી પોરબંદરની જાંબાઝ પોલીસ “પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર” છે તે સૂત્રને સાર્થક કરનાર પોલીસ ને કામગીરીની પ્રસંશા કરી ખીજદળ અને રાણા કંડોરણાના ગામના આગેવાનો એ આજે પોરબંદર જીલા પોલીસ અધિક્ષક તેમજ સુંદર કામગીરી કરી તમામ આરોપીઓને ઝડપી પકડી પાડનાર એલ.સી.બી.ના બાહોશ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.કે. કાંબરીયા સહિતના પોલીસને સન્માનિત કરી તેઓની કામગીરીને બિરદાવવામાં આવેલ. રાણા કંડોરણાના પૂજાપરા પાસે ખીજદળની સીમમા રહેતા અને ખેતી કામ કરતા કરસનભાઈ દેવાનંદભાઈ નંદાણીયા ગામના ૬૦ વર્ષીય તેમજ પરિવારના મહિલા સભ્યો જશુબેન અને અમીબેનને મોઢે મુંગો દીધો હતો અને આઠ વર્ષના બાળકના ગળે સુધી રાખી છરી રાખી ધ્યાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી પરિવારના તમામ સભ્યોને રૂમમાં પૂરી કબાટનો લોક તોડી સોનાના મંગળસૂત્ર-૪, સોનાના પેન્ડલ સેટ-૩, સોનાના ચેન-૨, સોનાની વીંટી નંગ-૪, સોનાના લકી જેમાં શિવલિંગ તથા ઓમની ડિઝાઇન રૂદ્રાક્ષની માળા, સોનાની બુટી જાેડી-૨ સહિત સોનાના ઘરેણા ૨૭ તોલા અને ૮૦ હજાર રૂપિયા રોકડા મળી કુલ ૧૯ લાખ ૭૦ હજાર મુદ્દામાલની લુંટ કરી ગયા હતા એવા મતલબને ફરિયાદ રાણાવાવ પોલીસમાં નોંધાવેલ. રાણાવાવ વિસ્તારના ખીજદડ સીમમાં થયેલ લુંટના ગુનાના આરોપીઓને સત્વરે શોધી કાઢવા પોરબંદર પોલીસ અધિક્ષક ભગીરથસિંહ જાડેજાનાઓ દ્વારા સચોટ માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ તથા સદરહુ ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ પોરબંદર જિલ્લાની એલસીબી ટીમ, એસઓજી ટીમ, પેરોલ ફર્લો ટીમ, રાણાવાવ પોલીસ સ્ટેશન એમ કુલ ચાર ટીમો બનાવવામાં આવેલ હતીે. તે દરમિયાન એલસીબી ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.કે. કાંબરીયાનાઓને ખાનગી રહે બાતમી હકીકત મળેલ કે ઉપરોક્ત ગુનામાં ચોરી કરનાર ગુન્હામાં સંડોવાયેલ કાર રજીસ્ટર નંબર જીજે-૦૩-એમએચ-૪૭૫૯ની લઈને રાણાવાવ ટી પોઇન્ટથી ત્રણ પાટીયા ભાણવડવાળા રસ્તેથી નીકળવાના છે તેવી હકીકત મળતા તુરંત જ એલસીબી સ્ટાફ તથા પેરોફર્લો સ્ટાફ સાથે ઉપરોક્ત નંબરની ફોરવ્હીલની રાણાવાવથી જામનગર જતા રસ્તે આવેલ હનુમાન દાદાના મંદિર પાસે પુલ ઉપર વોચ તપાસમાં હતા. એ દરમિયાન રાણાવા બાજુથી રજી.નં. જીજે-૦૩-એમએચ-૪૭૫૯ની બલેનો કાર નીકળતા તુરંત જ કારને રોકી કારમાં બેઠેલ ઇસમોને નીચે ઉતારી કારની ઝડતી તપાસ કરતા કારમાંથી એક સફેદ કલરની પ્લાસ્ટિકની બેગ મળી આવતા જે બેગ ચેક કરતા બેગમાં સોનાના અલગ અલગ દાગીનાની તથા રોકડ રકમ હોય જેથી આ બાબતે કારની ડ્રાઇવર સીટમાં બેઠેલ ઈસમને બેગમાં રહેલ સોનાના દાગીના તથા રોકડ રકમ બાબતે પૂછતા પોતે તથા કારમાં બેઠેલ પોતાના માણસોએ રાણા કંડોરણા ગામની હાઇવે ટચ આવેલ કરસનભાઈ ના ઘરેથી તેના ઘરના સભ્યોને છરી બતાવી ડર દઈ ધમકાવી લુટ કરેલ હોવાની કબૂલાત આપેલ. ત્યાર બાદ અન્ય આ ગુનામાં સામેલને પણ ગણતરીના દિવસોમાં લૂંટ અને ધાડના ગુન્હામાં સામેલ તમામ આઠેય શખ્સોને પકડી પાડેલા. તેમાંથી ૫ શખ્સો સામે તો ગુજસિકોટ કલમ લગાડી તે અન્વયે કામગીરી કરતા આવા લૂંટ ધાડ પાડનારાઓ માં ફફડાટ મચાવી દીધો હોય ત્યારે આવી ઉત્તમ કાબેલીદાદ કામગીરીની નોંધ લઈને ખીજદાળ અને રાણા કંડોરણા ગામના આગેવાનોએ પોરબંદર જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ભગીરથસિંહ જાડેજા તેમજ પોરબંદર એલ.સી.બી. ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.કે. કાંબરીયા સહિતનાઓ પોલીસ કર્મીઓને સન્માનિત કરી તેઓની કામગીરીને બિરદાવેલ હતી.