ઓખા પંથકનાં પ્રસિદ્ધ મોમાઈ માતા મંદિરનાં પૂજારીને ત્યાં ૧૨ લાખથી વધુની ચોરી

Breaking News

ચોરી કરી ફરાર થઇ ગયેલ હંગામી પૂજારી રાજુલાથી ઝડપાયો

આ પ્રકરણમાં આરોપી રાજસ્થાનનો વતની નખતારામ સિમર્થરામ નામનો શખ્સ રાજુલાથી ઝડપાઇ ગયો છે. એક બેગમાં મોટી રોકડ રકમ સાથે મળી આવેલા આરોપીની રાજુલા પોલીસ દ્વારા યુક્તિ પ્રયુક્તિથી પૂછપરછ કરવામાં આવતા તેણે કબૂલાત આપી હતી. રાજુલા પોલીસ દ્વારા ઓખા મરીન પોલીસ સાથે સંબંધિત ગુન્હા અંગે ખરાઇ કરી આરોપીની કાયદેસર અટક કરી હતી. આરોપી પાસેથી રૂા.૧૧ લાખ ૫૦ હજાર રોકડ સહિત કુલ ૧૨ લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીએ નાગેશ્રીનાં પાદરમાં આવેલ હનુમાન આશ્રમમાંથી પણ રૂા.૨૦ હજાર રોકડની ચોરી કરી હોવાનું ખૂલતા બંને ગુન્હાનો ભેદ ઉકેલાયો છે.

