વિશ્વ ઉદ્યોગ સાહસિકતા દિવસની માંડવીની ગ્રાન્ટેડ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં ઉજવણી કરાઈ

બજારનાં નિરીક્ષણ દ્વારા સમસ્યાઓને સહજતાથી ઓળખી-સમજીને સર્જનાત્મક સમાધાન લાવીને વ્યવહારમાં મૂકો : ડો. ઉદય લાખાણી
સરસ્વતી વન વિદ્યા મંડળ સંચાલિત આર્ટસ, કોમર્સ કોલેજ, માંડવી ખાતે ૨૧ ઓગસ્ટનાં રોજ વિશ્વ ઉદ્યોગ સાહસિકતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓમાં ઉદ્યોગ સાહસિકતાની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને તેમને ભવિષ્યના ઉદ્યોગ સાહસિક બનવાની દિશામાં એક નવો દ્રષ્ટિકોણ આપવાનો હતો. કોલેજના આચાર્ય ડો. વી.વી. મકવાણાએ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું કે, “ઉદ્યોગ સાહસિકતા” એ દેશના આર્થિક વિકાસનો પાયો છે અને આપણા યુવાનોએ આ દિશામાં આગળ વધવું જાેઈએ. આ પ્રસંગે, મુખ્ય વક્તા તરીકે કોમર્સ વિભાગના અધ્યાપક ડો. ઉદય જે. લાખાણીએ “હ્લિર્દ્બ ૈંઙ્ઘીટ્ઠજ ર્ં ઈહંીિॅિૈજી: ંરી ઈહંિીॅિીહીેિૈટ્ઠઙ્મ ર્ત્નેહિીઅ” વિષય પર સરળ ભાષામાં ઉદ્યોગ સાહસિક એટલે શું ? તે સામાન્ય વેપારીથી કઈ રીતે અલગ તારી આવે ? તેનો ખ્યાલ વિધાર્થીઓ સમક્ષ સ્પષ્ટ કર્યો હતો. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે કોઈ પણ વિચાર નાનો નથી, અને તેને નવીનીકરણ અને જાેખમને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય દિશા અને મહેનત સાથે સાહસમાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે, માત્ર બજારના પ્રશ્નોને સમજીને યોગ્ય સર્જનાત્મક સમાધાન શોધવાની દિશામાં વિચારવું જરૂરી બને. વિદ્યાર્થીઓએ આ સેશનમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો અને તેમના પ્રશ્નો પૂછીને માર્ગદર્શન મેળવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં કોલેજના પ્રાધ્યાપકો અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન ઇનોવેશન ક્લબના કો-ઓર્ડીનેટર ડો. વિજય પ્રજાપતિએ કર્યું હતું.