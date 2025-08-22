ચોરવાડ ખાતે ઝુંડ માતાજીના મેળાનું ઉદઘાટન કરાયું

ચોરવાડ ખાતે તા.૨૧-૮-૨૦૨૫ના રોજ વેરાવળ સમસ્ત ખારવા સમાજના પટેલ જીતુભાઈ કુહાડા તેમજ અખિલ ગુજરાત મચ્છીમાર મહામંડળના પ્રમુખ અને વેરાવળ સમસ્ત ખારવા સમાજના અધ્યક્ષ કિશોરભાઈ કુહાડા વરદ હસ્તે ચોરવાડમાં ઝુંડ માતાજીના મેળાનું ઉદઘાટન કરી ખુલ્લો મૂકયો હતો. વેરાવળ સમસ્ત ખારવા સમાજ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ચોરવાડ ખાતે ચોરવાડ ઝુંડ ભવાની માતાજીનો મેળો ભરાય છે. આ પાંચ દિવસ યોજાનાર મેળાનું ઉદઘાટન ખારવા સમાજના અધ્યક્ષ કિશોરભાઇ કુહાડાએ કરેલ હતું. વેરાવળ-પાટણના હજારોની સંખ્યામાં ખારવા સમાજના પરીવારો ચોરવાડ ખાતે પાંચ દિવસનું રોકાણ કરશે. જેમાં ટેન્ટ બાંધીને ૫૦૦૦ થી વધુ ઝુંપડાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાં પાંચ દિવસ સુધી અધતન બંગલાઓમાં રહેનારો ખારવા સમાજ સામાન્ય માણસની જેમ અહી રહે છે. સાથે જમવાની, રહેવાની સુંદર વ્યવસ્થા ખારવા સમાજ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેમજ સાસંકૃતિક કાર્યક્રમો, રાસગરબા સહિતના કાર્યક્રમો યોજાય છ અને તારીખ ૨૪-૮-૨૦૨૫ ભાદરવાની એકમને રવિવારના રોજ માતાજીને પૂજાપો ચડાવામાં આવશે. ઉદઘાટન પ્રસંગે વેરાવળ સમસ્ત ખારવા સમાજના પટેલ જીતુભાઈ કુહાડા, અખિલ ગુજરાત મચ્છીમાર મહામંડળના પ્રમુખ અને વેરાવળ સમસ્ત ખારવા સમાજના અધ્યક્ષ કિશોરભાઈ મંત્રી, નારણભાઇ બાંડીયા, ખારવા સમાજના આગેવાનો તથા ભવાની મંદિરના પૂજારી સહિત સાથે જાેડાયા હતા.