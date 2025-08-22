જૂનાગઢના મર્ડરના ગુન્હામાં વચગાળાના જામીન પરથી ત્રણ માસથી ફરાર આરોપીને બળેજ ગામેથી પકડી પાડતી એલસીબી

જૂનાગઢ જિલ્લામાં હત્યાના ગુનામાં કાચા કામના કેદી સાત દિવસના વચગાળાના જમીન મળ્યા બાદ ત્રણ માસથી હતો ફરાર
જૂનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના મર્ડરના ગુનામાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં જેલ ખાતે કાચા કામના કેદી તરીકે સજા ભોગવી રહેલ આરોપીને સાત દિવસના વચગાળાના જામીન મળ્યા બાદ ત્રણ માસથી વોન્ટેડ આરોપી રામજી ઉર્ફે રામભાઈ જીવરાજભાઈ વાળા આદિત્યાણા વાળાને પોરબંદરના બળેજ ગામેથી પોરબંદર એલસીબીએ પકડી પાડી જેલ અધિક્ષક જિલ્લા જૂનાગઢ ખાતે સોંપી આપેલ છે. જૂનાગઢ રેન્જ પોલીસ મહા નિરીક્ષક નિલેશ જાજડીયા તથા પોરબંદર પોલીસ અધિક્ષક ભગીરથસિંહ જાડેજાનાઓ દ્વારા નાસતા ફરતા આરોપીઓ તથા પેરોલ/ફર્લો વચગાળાના જામીન પરથી ફરાર આરોપીઓને પકડી પાડવા સૂચના કરેલ જે સુચના અનુસંધાને એલસીબી ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.કે. કાંબરીયાના માર્ગદર્શન મુજબ એલસીબી સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન હેડ કોસ્ટેબલ હિમાંશુભાઈ મક્કા, જીતુભાઈ દાસા, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નટવરભાઈ ઓડેદરા અને મળેલ સંયુક્ત હકીકત આધારે જૂનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના ગુના રજીસ્ટર નં.એ-૧૧૮૩/૨૦૨૧ આઈ.પી.સી. કલમ ૩૦૨ વિ. મુજબના કામના આરોપી રામજી ઉર્ફે રામભાઈ જીવરાજભાઈ વાળા રહે.આદિત્યાણા કાદી પ્લોટ તાલુકો રાણાવાવ જીલ્લો પોરબંદરવાળો જૂનાગઢ જિલ્લાના જેલ ખાતે કામના કેદી/આરોપી તરીકે સજા ભોગવી રહેલ હોય અને મજબૂર આરોપી તારીખ ૧૩-૫-૨૦૨૫ થી ૭ દિવસના વચગાળાના જામીન પર મુક્ત થયેલ હોય અને તારીખ ૨૧-૫-૨૦૨૫ના રોજ જૂનાગઢ જેલ ખાતે હાજર થવાનું હોય અને આરોપી કેદી વચગાળાના જામીન પરથી જૂનાગઢ ખાતે હાજર થયેલ ન હોય અને છેલ્લા ત્રણ માસથી ફરાર હોય તેઓ પોરબંદર તાલુકાના બળેજ ગામ ખાતે હોવાને હકીકત આધારે એલસીબી પોલીસે હકીકત વાળી જગ્યાએ બળેજ ખાતે તપાસ કરતા મજબુર આરોપી કેદી રામજી ઉર્ફે રામભાઈ જીવરાજભાઈ વાળા મળી આવતા પકડી પાડી તેને જેલ અધિક્ષક જીલ્લા જૂનાગઢ ખાતે આપવામાં આવેલ છે.