દામોદર કુંડ, મોક્ષધામ ભાદરવી અમાસ

ગરવાં ગિરનારની ગોદમાં આવેલ દામોદર કુંડ એટલે સર્વે પિતૃઓ, દાદા પરદાદા ઓનાં દિવંગત આત્માને મોક્ષ આપતું તીર્થક્ષેત્ર કહી શકાય છે. આ કુંડની બાજુમાં રેવતી કુંડ પણ આવેલ છે. લોકવાયકા મુજબ આ કુંડમાં મધ્યાહન કાળે ભગવાન વિષ્ણુ આવે છે. આ કુંડ પણ વિષ્ણુનાં સંયોગથી મહા પાપને નાશ કરનાર છે અને આ કુંડમાં સ્નાન કરી દાન, દક્ષિણા આપેતે વિષ્ણુ લોકમાં જાય છે. રેવતી નક્ષત્ર ઉપર થીજ ગિરનારનું એકનામ રૈવત છે. અહીં દામોદરજી દ્વારા નરસિંહ ભગતનું વિધિવત દાનપુણ્ય તેમજ તર્પણ કરવામાં આવેલ હતું. જેમાં દામોદરજી મંદિર જવામાં અગવડ પડતી હોય, જૂનાગઢના દિવાન હરિદાસ વિહારીદાસે એમની પત્ની હેતાબાના સમણાર્થે ઇ.સ.૧૮૮૯માં ત્યાં પુલ બંધાવી આપીને એ પુણ્યનું કામ કરેલ હતું. કુંડ સામેનું આ મંદિર ત્રણ માળનું છે. દામોદર કુંડમાં જે ભાવિકો, પાપ કર્મીઓ તેમજ સંસારની આધી ઉપાધીથી ત્રસ્ત માનવોઅહીં સ્નાન, દાન, પુણ્ય કરે તે તમામ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્તિ મેળવે છે. અહીં દિવંગત આત્માને શાંતિ કે મોક્ષ મળેતે માટે તેનાં અસ્થિ અહીં પધરાવે છે અને સમયાંતરે તે ગળી જાય છે. જુનાણાના ભક્ત, કવિ નરસંયોજી રોજ નગરથી ચાલી રોજ દામોદર કુંડમાં સ્નાન કરવાં આવતાં હોવાનું કહેવાય છે. અહીં ભાદરવી અમાસના દિને દૂર દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના પિતૃઓના કલ્યાણ કરવા અને આત્માઓને શાંતિ અર્પવા અહીં પિતૃ મોક્ષ વિધિ, પિંડ દાન તર્પણ કરવા આવે છે. અહીં આ દિવસોમાં ભૂદેવો મંત્રોચાર વચ્ચે પિતૃઓના મોક્ષ વિધિ કરે છે અને તેનું ઋણ ચૂકવે છે. કહેવાય છે કે ભગવાન કૃષ્ણનાં અસ્થિનું વિસર્જન પણતેનાં પુત્ર અનિરૂદ્ધ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. બીજી એક દંત કથા એવી છે કે બ્રહ્માંજીએ તેનાં કમંડળમાંથી ગંગાજીને અહીં પધરાવી સ્થાન આપ્યું હતું. આ પાવનકારી દામોદર કુંડ અનેક કથાઓનો સાક્ષી છે અને એક કહેવત અહીં પ્રખ્યાત છે કે “સોરઠ દેશનાં સંચર્યો, ચઢ્યોના ગિરનારના નાહ્યો દામો, રેવતી, અફળ ગયો અવતાર” જ્યાં તેત્રીસ કરોડ દેવ, નવનાથ, બાવનવીર, ચોસઠ જાેગણી, અને જતી, સતીના આશીર્વાદ આપતાં ર્નિમળ જળ દામોદર કુંડમાં મળે છે. તે પાવન તીર્થને ભાદરવી અમાસના દિવસે નત મસ્તક વંદન કરી. મોક્ષ પીપળે જળ ચઢાવી ઋણ મુક્ત થઈએ. પિતૃ દેવોભવ: માતૃ દેવો ભવ:.

